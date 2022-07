Kreisspielleiter Eckl freut sich über hohe Ticker-Bereitschaft

Von: Roland Halmel

Nicht so gut gefüllt wie sonst war der Saal bei der Tagung der Kreisligisten und der Spielgruppe West. © Roland Halmel

Landkreis - Im Vorjahr musste die Tagung der Kreisligisten und der Spielgruppe West noch online stattfinden. In dieser Woche konnte sich Spielleiter Heinz Eckl nun wieder in Präsenz mit den rund 70 Vereinen, darunter dem SC Pöcking-Possenhofen, austauschen. „Das ist mir schon lieber“, begrüßte Eckl die Vereinsvertreter im Gasthaus zur Post in Raisting. Wobei es im Saal einige Lücken gab, da zehn Clubs fehlten.

„Das ist eine Pflichtveranstaltung, wer da fehlt muss leider eine Geldstrafe zahlen“, meinte Eckl, der bei seinem Bericht mit Lob und Kritik nicht sparte. „Pflegt bitte eure Kaderlisten, bei vielen fehlt noch bei den Pässen ein Bild“, appellierte der Kreisspielleiter an die Vereine. Bei Spielverlegungen machte Eckl deutlich, dass ein Spielleiter nicht verpflichtet ist ihnen zuzustimmen, auch wenn sich beide betroffenen Mannschaften einig sind. „Spiele vorziehen ist kein Problem, Verlegungen hinter dem letzten Spieltag am 7.11. werden nicht vor Mitte Oktober genehmigt“, will sich Eckl den 14.11. als Puffer freihalten. „Corona ist noch nicht vorbei, den Tag brauchen wir vielleicht als Joker“, meinte Eckl, der im Anschluss ausführlich auf die beim Verbandstag neu beschlossene Spielordnung einging. „Die wird immer dicker, weil jede Kleinigkeit genau reguliert wird“, führte Eckl aus. Er stellte auch sein persönliches „Best-Of“ der Änderungen vor, darunter die Neuerung, dass Mannschaften nicht mehr nach drei, sondern erst nach viermal Nicht-Antreten aus der Liga ausscheiden müssen. Ein dickes Lob bekamen die Kreisligisten der vergangenen Saison für die Bereitschaft ihre Ergebnisse zu tickern. „Beide Kreisligen lagen bei 100 Prozent, das gab es in Bayern noch nie“, strahlte Eckl, der die Clubs für ihr diesbezügliches Engagement auch belohnte. Dank eines Sponsors bekamen alle Vereine zwei Spielbälle. Weniger strahlend war der Blick des Kreisspielleiters in Richtung Hallensaison. „Ich habe keine Ahnung was da laufen wird. Corona, Energiekrise, vielleicht werden die Hallen zugesperrt“, malte Eckl schwarz. Er versprach den Vereinen sie zeitnah in Kenntnis zu setzen, sofern bei dem Thema Klarheit herrscht.

Klarer gefasst wurden vor der neuen Saison auch die Abseitsregeln, wie Michael Kögel, der Obmann der Schiedsrichtergruppe Schongau bei seinem Bericht ausführte. „Wenn der Ball vom Gegner kommt, wird das Abseits nur aufgehoben, wenn er kontrolliert gespielt wurde“, erklärte Kögel, der aus dem Schiedsrichterwesen ansonsten wenig gute Nachrichten hatte. „In unsere Schiedsrichtergruppe haben wir 105 Unparteiische, von denen 62 verfügbar sind und täglich werden es weniger“, sagte Kögel. Die Konsequenz daraus ist, dass C-, aber auch B-Klassenspiele immer seltener besetzt werden können. „Erfreulich ist, dass zehn unserer Schiedsrichter höherklassig pfeifen und bei unserem gerade angelaufenen Neulingskurs zwölf Interessierte, davon aber fünf externe, mitmachen“, führte Kögel aus, der abschließend ausführlich auf die neu eingeführte Zehn-Minuten-Zeitstrafe einging. „Die Regelauslegung muss überall gleich sein“, ergänzte dazu der neue Kreisschiedsrichterobmann Thomas Sonnleitner. Der ebenfalls Neue im Amt des Kreissportsgerichts, Thomas Schuhmann, brachte ein wenig statistische Zahlen. „In der letzten Saison hatten wir 693 Fälle“, meinte Schuhmann, der die Hoffnung äußerte, möglichst wenig mit den Vereinen in seiner Funktion zu tun zu haben. Zum Abschluss der gut zweistündigen Tagung ging Eckl nochmal kurz auf den neuen Modus in der kommenden Spielzeit ein, den er an gleicher Stelle vor einem Monat bereits ausführlich vorgestellt hatte.