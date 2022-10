Kreistag diskutiert Einsparungen beim Landkreis-Busnetz

Von: Oliver Puls

Das Busnetz im Landkreis wird wohl ausgedünnt. Zumindest sollen keine „Geisterbusse“ mehr verkehren. © MVV GmbH

Landkreis – Der Landkreis muss sparen. Das trägt seit Wochen Landrat Stefan Frey in jeder Ausschusssitzung und bei jeder Bürgerversammlung vor. Denn seit ihm Kreis-Kämmerer Stefan Pilgram die Haushaltszahlen für das kommende Jahr und einen Ausblick darüber hinaus gegeben hat, lässt Frey keine Gelegenheit aus und appelliert, „alles kritisch zu hinterfragen, ob wir uns das künftig noch leisten können“.

So auch am Montag im Kreistag. Wie berichtet, will die Verwaltung die Buslinien im Landkreis auf den Prüfstand stellen, um die „Geisterfahrten“ auszudünnen. Dazu soll, so beschloss es der Mobilitätsausschuss, zumindest zeitweise, der Nahverkehrsplan ausgesetzt werden.



Ein Vorhaben, dass bei den Grünen auf massiven Widerstad stößt. Seit 20 Jahren bemühe man sich, das Busnetz im Landkreis auszubauen, um stündlich einen Anschluss jeder Gemeinde zu garantieren, schilderte etwa Anne Franke. Ihre Kreistagskollegin Erika Schalper betonte zu den Einsparungen, „mit weniger Geld gibt‘s nicht mehr Busfahrerinnen und -fahrer“, diese fehlten zunehmend, ein weitere Problem. Die Tutzinger Bürgermeister Marlene Greinwald ergänzte, „unsere Linien in Tutzing werden gut angenommen, wir sollten sie beibehalten“. Dagegen will Rupert Monn (CSU) die Auslastung hinterfragen: „Vielleicht können wir uns diesen Luxus künftig nicht mehr leisten.“ Gerade in der Krise sei der ÖPNV alles andere als Luxus, erwiderte Bernd Pfitzner (Grüne). Schließlich beschloss die Runde (gegen die Grünen) den MVV-Beitrag bei 13 Millionen zu deckeln und die Buslinien unter die Lupe zu nehmen.