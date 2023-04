Künstlergruppe KulturArt am See zeigt im Tutzinger Rathaus neue Werke

Teilen

Kunst schafft Welten: Künstlerinnen und Künstler der Gruppe „KulturArt am See“ lädt am Donnerstag zur Vernissage ins Tutzinger Rathaus ein. © Ilse Reiher

Tutzing – Auch Künstlerinnen und Künstler tun sich manchmal schwer, das sichere Terrain des gewohnten Könnens zu verlassen und einen Schritt ins Neue zu wagen. Neu klingt immer gut, aber es bedeutet auch unbekannte Herausforderungen und womöglich den Verlust alter Gewissheiten. Doch die Lust, sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln, obsiegt. Das zeigen die Werke einheimischer Maler, Fotografen und Bildhauer, die ab sofort fast ein Jahr lang unter dem Dach der Gemeindeverwaltung Tutzing zu sehen sind.

„Tutzing nimmt seine Künstler wahr, das Rathaus ist schon lange offen für die Kunst“, sagt Ilse Reiher, Fotokünstlerin und Kuratorin der Gruppe KulturArt am See. Wie so viele Vorhaben musste auch dieses Event wegen der Pandemie um mehrere Jahre verschoben werden. Umso froher sind die Künstlerinnen und Künstler jetzt über die Gelegenheit, ihr Schaffen im Mittelpunkt der Gemeinde präsentieren zu können. Sie freuen sich auf die Begegnungen bei der Vernissage und auf hoffentlich viele Besucher der Ausstellung in den kommenden Monaten.



Gastaussteller Claus Troendle aus München zeigt geschichtliche und aktuelle Fotografie

Irmgard Drieschner, Gerda Efrat, Prof. Klaus Ehrlenspiel und Ina Hartwig stellen aus, zudem Bärbel Henschel, Ute Kirchhof, Charlotte Lorenz, Mary MacHöck, Uschi Merk, Karl Nassel, Gerlinde Otter, Christiane Rausch, Ilse Reiher, Willi Renner, Irena Schiekora-Kiefer, Gudrun Schmitz-Agheguian, Ulrike Weihe, Richard Westermeier, Isolde Winkler, Monika Lucia Zistl, Wolfgang Sczyrba und Benedikt Spies. Als Gast ist Claus Troendle, Art & Photography München, mit Varianten der geschichtlichen und aktuellen Fotografie dabei.



Als „KulturArt am See“ wird eine Gruppe von Kunstschaffenden und Kulturinteressierten, die das vielfältige Kulturangebot der Seegemeinde koordinieren, fördern und damit den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen möchte. Im Mittelpunkt stehen der regelmäßige künstlerische Austausch und die Organisation gemeinsamer Ausstellungen. Hinzu kommt eine monatliche Übersicht kultureller Events aller Art, zusammengestellt von Ilse Reiher, die sich zur wichtigen Informationsbörse für Kulturinteressierte entwickelt hat.



Vernissage im Tutzinger Rathaus ist am 20. April

Die Ausstellung im Tutzinger Rathaus ist von 20. April 2023 bis 18. Januar 2024 zu sehen. Vernissage ist am Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr. (kb)