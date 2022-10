Kultur im Schloss Seefeld: Die Geschichte der Welt in 9 Gitarren

Teilen

Schauspieler Stefan Wilkening (Mitte) und das Gitarrenduo Gruber (r.) & Maklar erzählen in Seefeld-Oberalting „Die Geschichte der Welt in 9 Gitarren“. © Kultur im Schloss Seefeld

Seefeld - Eine fantastische, gar unglaubliche Geschichte mit Musik der Renaissance, des Barock, mit spanischen Rhythmen bis zu Jimi Hendrix. Schauspieler Stefan Wilkening und das Gitarrenduo Gruber & Maklar erzählen am Samstag in Seefeld-Oberalting „Die Geschichte der Welt in 9 Gitarren“.



Ein junger Mann erbt eine alte, wertvolle Gitarre. Da er das Instrument nicht spielen kann, möchte er es dem Gitarrenbauer zurückgeben. Dieser rät ihm jedoch, Unterricht zu nehmen und die Gitarre beim Schlafen neben sich zu legen. Sie werde sich dann in seine Träume mischen. Und so träumt der junge Mann von berühmten Gitarristen und dem Einfluss der Musik auf die Weltgeschichte.



In neun Episoden erzählt das wunderbare Buch von Érik Orsenna und Thierry Arnoult in einer poetischen Mischung aus Realität und Fantasie, mit einfühlsamem Witz und großer Kennerschaft, die Geschichte der Gitarrenmusik von den Pharaonen, über die Inka in Peru, die Bemühungen des Sonnenkönigs Ludwig XIV., das Gitarrenspiel zu erlernen, bis zu den modernen Virtuosen Django Reinhardt und Jimi Hendrix.

Schauspieler Stefan Wilkening ist ein Multitalent

Stefan Wilkening (* 1967) ist ein Multitalent. Ob Theater, Oper, Film, Fernsehen oder Radio, vom musikalischen Literaturprogramm, über BR-Stammsprecher oder Charakterrolle im Film und auf der Bühne, bis zu den Krimis von Elisabeth George und anderen preisgekrönten Hörbüchern: bei allem werden seine Zuhörer und Zuschauer von dem charismatischen Schauspieler verzaubert, verzückt und wunderbar unterhalten! Neben seinen Theaterengagements (u.a. Münchner Kammerspiele, Schauspiel Frankfurt, Bayerisches Staatsschauspiel) ist er einem breiteren Publikum auch aus verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen bekannt (u.a. Diplomatie v. Volker Schlöndorff, Tatort, Der Alte, Um Himmels Willen etc.). Seit 2013 reist er mit dem weltberühmten Theatermonolog „Der Kontrabass“ von Patrick Süsskind sehr erfolgreich durch die Republik. Ebenso tourte er 2017 mit den Münchner Philharmonikern und „Peter und der Wolf“ unter der musikalischen Leitung von Heinrich Klug durch Bayern.

Seit 30 Jahren auf den Bühnen der Welt zuhause

Christian Gruber (* 1964) und Peter Maklar (* 1965) studierten in Augsburg und Mannheim, waren Stipendiaten der Villa Musica Mainz und wurden durch Yehudi Menuhins internationale Organisation „Live Music Now“ gefördert. Seit über 30 Jahren auf allen Bühnen der Welt präsent, gelten sie als eines der führenden Gitarrenduos unserer Zeit. Die Fachzeitung „Guitar Review“ schrieb über ihr USA-Debut: „Ihre Technik ist sensationell, ihr musikalisches Verständnis unübertroffen!“ Dies kommt auch auf ihren zahlreichen CDs zum Ausdruck, die jeweils für sich als audiophile Meisterwerke zu bezeichnen sind. Neben ihren Duokonzerte hinaus kann man sie auch zusammen mit dem Amadeus Duo (Dale Kavenagh und Thomas Kirchhoff) im Gitarrenquartett hören.

Diesmal nicht direkt im Schloss, sondern im Haus Peter und Paul am Marienplatz 4 in Seefeld-Oberalting wird „Die Geschichte der Welt in 9 Gitarren“ am Samstag, 5. November, 19 Uhr aufgeführt. Veranstalter ist der Verein „Kultur im Schloss Seefeld“. Der Eintritt beträgt 29 Euro/15 Euro. (kb)