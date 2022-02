Kulturbüroleiterin Petra Brüderl freut sich auf eine Neuauflage des Starnberger Kultursommers

Von: Florian Ladurner

Teilen

Die Kulturbranche im Landkreis Starnberg hofft auf eine Rückkehr zur „Normalität“. Petra Brüderl, Leiterin des städtischen Kulturbüros, blickt schon mal optimistisch in die Zukunft und freut sich auf eine Neuauflage des Kultursommers (Symbolbild). © dpa/ picture alliance/ Christian Charisius

Starnberg - Vor Kurzem beschloss der bayerische Ministerrat die Lockerung einiger bestehender Corona-Regelungen. Seit 9. Februar ist die Sperrstunde in der Gastronomie passé. Für Restaurant-und Gaststättenbetreiber ein keiner Grund zur Freude. Der Jubel bei den Kulturschaffenden im Freistaat fiel - angesichts der in ihrer Branche angedachten Maßnahmenlockerungen - verhalten aus. Zwar sind ab sofort wieder mehr Besucher für Theater-, Kino-, und Musikveranstaltungen zugelassen, eine volle Auslastung scheint aber noch in weiter Ferne zu liegen. Trotz aller Unsicherheiten für die Kulturbranche blickt Petra Brüderl, Referentin für Kultur der Stadt Starnberg, recht zuversichtlich auf die kommenden Monate, wie sie im Gespräch mit dem Kreisboten Starnberg verrät.

„Grundsätzlich bin ich sehr optimistisch“ betont Brüderl, die das städtische Kulturbüro schon seit einiger Zeit leitet. Die Stelle, welche sich als „Ansprechpartner für alle kulturellen Fragen“ versteht, belebt unter anderem den altehrwürdigen Wartesaal des Starnberger Bahnhofs mit zahlreichen Kulturveranstaltungen.

Die Corona-Pandemie war für die Kulturbranche im Landkreis ein harter Prüfstein. Die zur Eindämmung des Pandemiegeschehens seitens der Politik getroffenen Maßnahmen hatten allerdings für die Betroffenen durchaus unterschiedliche Auswirkungen. „In den letzten zwei Jahren hat es die Branche unterschiedlich getroffen. Veranstalter hatten andere Probleme als Künstler“, betont die Starnberger Kulturreferentin. Während es den Klassikbereich weniger hart erwischt hatte, wurde die Jugendkultur sowie Jazzcafes von den strikten Corona-Regelungen besonders hart getroffen.

Die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen gestaltete sich im vergangenen Jahr durchaus schwierig, wie Brüderl betont. Ein ständiger Wechsel der Corona-Maßnahmen sowie ein Mangel an externen Dienstleistern, wie beispielsweise Bühnen- und Tontechniker, wurde für die Kulturbeauftragte zum anstrengenden Balanceakt. Mit dem Starnberger Kultursommer versuchte das Kulturbüro Künstlerinnen und Künstlern wieder eine Bühne zu geben. Zudem wollten Brüderl und ihre Mitstreiter den Bürgerinnen und Bürgern auch zeigen, dass in Starnberg wieder etwas los ist. Wenngleich das Wetter oftmals nicht ganz so mitspielte und vor dem Start des Projekts auch noch der Ticketanbieter absprang, ist Brüderl mit dem Erreichten äußerst zufrieden. „Die Konzerte waren sehr gut ausverkauft“, so die Kulturreferentin. Mit Hilfe der bundesweiten Initiative wollte man von Seiten der Stadt ein klares Zeichen geben, dass man die professionelle Kunst- und Kulturszene in schweren Zeiten unterstützt.



Für den diesjährigen Kultursommer hat Brüderl schon mit den Planungen begonnen. Zwar ist die Budgetfrage noch nicht ganz geklärt. Allerdings wurde das Projekt vom Landkreis Starnberg bereits mit einer schönen Summe an Fördergeld bedacht. Die Stegkonzerte am See wird es 2022 wieder geben.



Zugleich sollen lokale Künstlerinnen und Künstler ebenfalls in die Programmplanung integriert werden. Das überregionale Flair des Kultursommers soll nach Ansicht der Kulturbeauftragten Brüderl stärker in den Fokus rücken. Dank der Belebung des Bahnhofsplatzes – eines der zentralen Vorhaben der Stadt Starnberg für dieses Jahr – wird der Kultursommer der Stadt noch mehr in das Starnberger Veranstaltungsleben einbezogen. Neben dem Bahnhofsviertel ist auch der Museumsgarten als Veranstaltungsort eingeplant. Die Musikkonzerte sollen in Form von Wochenendveranstaltungen stattfinden. Ebenso soll die Jugend stärker in das kulturelle Stadtleben integriert werden. So sollen im Rahmen des Kultursommers mehreren Jugendkonzerte, beispielsweise am Bürgerpark, stattfinden.



„Die Jugend hat in den letzten zwei Jahren viel verpasst“ sagt Brüderl. Dementsprechend möchte sie mit den geplanten Konzerten den Jugendlichen wieder ein vertieftes Identifikationsgefühl mit der Stadt an die Hand geben. Die Jugendlichen sollen wieder sagen können, dass das ihre Stadt ist.



Für Brüderl, die bereits bei der Stiftung Mozarteum gearbeitet und einige Jahre in Spanien zugebracht hat, ist der Kultursommer ein wichtiges Zeichen, dass Kultur ein wesentliches Gut gesellschaftlichen Zusammenlebens ist. Wenn die Pandemie eines gezeigt hat, dann, dass die Kultur keine Lobby hat. Dementsprechend war es wichtig ein bedeutendes Signal zu setzen.