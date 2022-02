Kulturförderung 2022: Kreistag bezuschusst heuer wieder zahlreiche Veranstaltungen

Von: Florian Ladurner

Teilen

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Landkreis - Die Kulturbranche ist jener Sektor, welcher von der Corona-Pandemie finanziell besonders hart getroffen wurde. Die von der Politik getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens führten zu monatelangen Schließungen von Konzerthäusern, Theatern sowie anderen kulturellen Events. Auch im Landkreis Starnberg konnten viele Künstler und Musiker ihre Arbeit nicht nachgehen. Ebenso mussten etliche Vereine ihre kulturellen Programme verschieben oder ganz streichen. Jede Finanzspitze kommt daher gelegen. Wie gut, dass unlängst der Kreistagsausschuss für Schule, Bildung und Kultur tagte und für dieses Jahr wieder viel Geld in die Hand nimmt, um die Kultur im Landkreis zu unterstützen.

Das Theaterforum Gauting erhält aus dem Fördertopf des Landkreises Starnberg 30.000 Euro. Das ist ein Plus von 7.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. In der Ausschutzsitzung sorgte allerdings ein vom Theaterforum im Vorfeld eingebrachter Antrag auf Personal-und Sachkostenübernahme seitens des Landkreises für Diskussionen. Nach dem Willen der Kulturstätte sollte der Landkreis 45 Prozent der Verwaltungkosten tragen. 55 Prozent der anfallenden Kosten würdedie Gemeinde Gauting übernehmen.



Landrat Frey mahnte jedoch an, dass die momentane finanzielle Lage ein derartiges Vorhaben nicht möglich macht. Ebenfalls machte er deutlich, dass ein solcher Schritt das Kulturförderprogramm des Landkreises komplett auf den Kopf stellen würde. Bilanzierend sagte Frey: „Ich glaube, dass die Förderung sehr stattlich ist und sich das Theaterforum darüber freuen kann“. Dieser Meinung schlossen sich auch die Ausschussmitglieder an. Heiß her ging es auch beim Thema finanzielle Förderung des Starnberger Kultursommers. Die Stadt hatte 10.000 Euro an finanziellen Mitteln beantragt. Der Landkreis sah allerdings nur eine Förderung von 5.000 Euro vor. FDP-Kreistagsmitglied Britta Hundesrügge bewertete dies als eine Einsparung an falscher Stelle und mahnte die diffizile Situation an, in der sich die lokale Kulturbranche befindet. „Im Bereich Kultur sollte nicht gespart werden. 5000 Euro sind eher zu wenig. Gegenüber Kulturschaffenden sollten wir großzügiger sein“, betonte Hundesrügge. Landrat Frey und Kulturreferentin Barbara Beck wiesen allerdings darauf hin, dass die Erhöhung der finanziellen Zuwendungen eines Antragsstellers immer zulasten der Förderung anderer Bittsteller geht. „Wenn wir es anderen erhöhen, nehmen wir es anderen weg“, mahnten Beck und Frey an. Schlussendlich konnte sich der Ausschuss auf die Fördersumme von 6.000 Euro für den Starnberger Kultursommer 2022 einigen.

Der Freundeskreis der Tutzinger Brahmstage kann sich in diesem Jahr ebenso über einen finanziellen Zuschuss freuen. Genehmigte der Kreistagsausschuss im Jahr 2021 5.000 Euro an Fördergeld, so beläuft sich heuer die Summe auf 6.000 Euro. Grund für die Erhöhung ist das 25-jährige Jubiläum, welches die Tutzinger Brahmstagw mit einer Reihe von Konzerten im Oktober 2022 begehen.



Die Starnberger Kulturtage erhalten heuer auch wieder vom Landkreis eine finanzielle Zuwendung. Der von den Organisatoren gehegte Wunsch von 8.000 Euro an Fördermitteln wurde, wie in den letzten Jahren, nicht erfüllt. Dennoch können sich die Kulturtage über die stattliche Summe von 5.000 Euro freuen. Die Musikfreunde Tutzing haben 2022 ebenfalls etwas zu feiern. Sein 50-jähriges Bestehen will der Verein mit fünf Konzerten zelebrieren. Für die Durchführung erhält der Freundeskreis zur Förderung der Musik vom Kreistag eine Finanzspritze von 5.000 Euro. Angesichts des größeren Umfangs an Konzerten, sehen die Musikfreunde höhere Ausgaben auf sich zukommen. 2021 und 2020 wurde der Verein vom Landkreis Starnberg mit jeweils 4.000 Euro gefördert. Insgesamt gingen im Landratsamt Starnberg 29 Förderanträge ein. 23 Anträge bewegten sich in der Größenordnung von bis zu 5.000 Euro.