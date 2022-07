Kultursommer mit den Cousins Eli und Tobi in Starnberg

Das Duo „DIS M“ spielt am Freitag, 15. Juli im Bucentaurpark in Starnberg. © Michael Kreisky

Starnberg - Das sommerliche Wochenende mit Livemusik und guter Stimmung beginnen. Das ist am Freitag, 15. Juli an der Kulturbühne am Bucentaurpark möglich. Dort präsentieren die Cousins Eli und Tobi von „DIS M“ pointierte Texte und kräftige Stimmen beim Abschlusskonzert des Kultursommers.

Die Cousins Eli und Tobi massieren mit fein pointierten Texten, kräftigen Stimmen und den beschränkten Mitteln zweier ordentlich bedienter Gitarren die Ohrmuscheln ihrer Zuhörer. Und dies ausschließlich mit akustischen Instrumenten, die sie durch beständiges Proben zu einem witzigen Ensemble entwickelt haben. Dabei werden ihre Gitarren teilweise über die Belastungsgrenze der Holzfaser hinaus benutzt. Es macht riesig Spaß den Jungs bei ihren Shows zuzusehen und man spürt die Freude, mit der sie in ihrer Musik Erlebtes erzählen. So zieht der unverwechselbare Charme der Chiemgauer die Zuschauer schnell in seinen Bann und man schließt sie am Ende des Abends schnell ins Herz.

Bei Regen steht ein Zeltdach zur Verfügung

Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet dank Zeltüberdachung auch bei schlechtem Wetter statt. (kb)