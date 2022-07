Kulturspektakel Gauting sucht Helfende für die Rückkehr des Festivals

Jetzt geht es wieder los – auf drei Bühnen werden über 40 Künstlerinnen und Künstler erwartet. © Panthermedia/bernardbodo

Gauting – Nach einem verkleinerten Festival im vergangenen Jahr wird das Kulturspektakel Gauting dieses Jahr wieder in seiner vollen Größe mit drei Bühnen, über 40 Künstlerinnen und Künstler und einem vielfältigen Angebot an Speisen und Getränken zurückkehren.

Das Festival findet am letzten Wochenende vor den Sommerferien von Freitag, 22. bis Sonntag, 24. Juli, auf dem Gautinger Schulcampus an der Germeringer Straße statt. „Die Corona-Pandemie hat den Kulturbereich besonders stark getroffen, um so wichtiger ist es für uns jetzt, dass wir eine große Rückkehr feiern können“, erklärt der Vorsitzende des Veranstaltervereins, Gabriel Knoll.



Neben dem Kern des Organisationsteams, ist das ehrenamtlich organisierte Festival für die Durchführung auf die Mithilfe zahlreicher Schülerinnen und Schüler angewiesen, die Schichten an den Verkaufsständen, beim Aufbau der Bühnen, dem Reinigen des Geländes oder eine der vielen weiteren Aufgaben übernehmen. Dazu lädt das Kulturspektakel am kommenden Sonntag, 10. Juli, um 16 Uhr alle Interessierten ins Kulturzentrum Bosco in Gauting ein. Wer Interesse hat und mitmachen möchte, kann sich für die Schichten am Festival eintragen. „Es gibt keine Altersgrenze, manche von uns haben schon als Zehnjährige angefangen mitzuhelfen und sind mittlerweile fester Bestandteil des Organisationsteams“, erklärt Lara Bühler, die sich um die Organisation der Helfenden kümmert. „Es gibt keine Verpflichtungen, einfach im Bosco vorbeikommen und sich anschauen, für welche Aufgaben noch Leute gebraucht werden“. Als Entlohnung für ihre Mithilfe erhalten die Helfenden Essens- und Getränkemarken für das Kulturspektakel.