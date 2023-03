Kultusminister Dr. Michael Piazolo überreicht in Wartaweil Urkunden an Werte-Botschafter

Urkunden für jugendliche Wertebotschafterinnen und Wertebotschafter: Staatsminister Prof. Dr. Michael Piazolo überreichte Wertebotschafterin aus dem Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching Lenja Hummel ihre Urkunde. © Christina Sperschneider/BSHW

Wartaweil – Werte in der Schulfamilie leben – für dieses Ziel wollen sie gemeinsam anpacken: 26 Schülerinnen und Schüler aus Oberbayern haben dafür vom 13. bis 17. März an der Wertebotschafterausbildung im Schullandheim Wartaweil teilgenommen. Kultusminister Michael Piazolo ließ es sich nicht nehmen, den Wertebotschafterinnen und -botschaftern ihre Urkunden selbst zu überreichen.

„Die Urkunden, die Ihr bekommen habt, zeigen es deutlich: Ihr habt eine besondere Ausbildungswoche absolviert und geht nun bestens vorbereitet als neue Wertebotschafterinnen und Wertebotschafter an eure Schulen. Dazu gratuliere ich herzlich und wünsche Euch viel Freude und Erfolg bei Eurer zukünftigen Tätigkeit!“ „Werte müssen gemeinsam gelebt werden“, so der Kultusminister weiter, „und das gelingt am besten, wenn Wertebildung auf Augenhöhe stattfindet. Von Schülern für Schüler!“ Im Rahmen der Initiative „Werte machen Schule“ werden seit dem Schuljahr 2018/2019 Schülerinnen und Schüler in allen bayerischen Regierungsbezirken zu Wertebotschafterinnen und -botschaftern ausgebildet. In diesem Jahr sind die Regierungsbezirke Unterfranken, Mittelfranken, Oberbayern und die Oberpfalz an der Reihe.

Impulse für eine von Respekt geprägten Kommunikation

Die jugendlichen Wertebotschafterinnen und -botschafter leisten mit ihren Ideen und Initiativen einen wichtigen Beitrag für ein respektvolles und verantwortungsvolles Miteinander, indem sie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern Impulse für eine von gegenseitigem Respekt geprägte Kommunikation geben, Werte-AGs gründen und Aktionen oder Projekttage zum Thema Werte initiieren. So leisten sie Wertebildung auf Augenhöhe. Betreuungstandems, bestehend aus Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen, sowie Wertemultiplikatorinnen und -multiplikatoren leiten durch die Ausbildungswoche. k

Erfahrene Lehrer als „Wertemultis“

Bei den „Wertemultis“ handelt es sich um erfahrene Lehrkräfte, die seit Jahren Wertebildung im Unterricht und im Schulleben praktizieren und vorleben. Unterstützt wurden die Tandems durch das Bayerische Schullandheimwerk, das JFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis und die Akademie für Philosophische Bildung und Wertedialog. Im Juli werden die Wertebotschafterinnen und -botschafter auf einem Begegnungswochenende über ihre Projekte und Aktionen berichten und sich über ihre Erfahrungen bei der Wertebildung austauschen. (kb)

Glückliche Teilnehmer: DIe Wertebotschafter werden im Sommer bei einer weiteren Begegnungswoche über ihre Aktionen berichten. © Christina Sperschneider/BSHW