Kunst- und Kulturwoche in Gilching mit Musik, Literatur, Theater und Kino

Manfred Walter und Jacobus Ciolek präsentieren das neue Plakat zur Kulturwoche. © Christine Hammel

Gilching - Unter dem Motto „Freiträumen“ lädt die Gemeinde Gilching, gemeinsam mit den örtlichen Kulturschaffenden, zur 8. Kunst- und Kulturwoche vom 14. bis 23. Oktober ein. „In dieser bewegten und auch schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir uns Freiräume für den Genuss von Kunst und Kultur schaffen und unseren Träumen widmen. Mit Musik, Literatur, Theater, Kabarett, Kunst oder Kino können wir uns im Alltag eine kleine Auszeit verschaffen. Kultur verbindet und gibt uns neue Kraft“, sagte Miriam Pietrangeli-Ankermann.



So gibt es auch dieses Jahr wieder ein vielseitiges Programm: zur Eröffnung am Freitag, 14. Oktober, spielt die Band „Pam Pam Ida“ im Rathaus. Es sind insgesamt fünf Kunst-Ausstellungen (Lia Fischer, Ruth Neureiter, Gerhard Niederhof, Heidi Mayer-Leistner und Rose Zaddach) an unterschiedlichen Orten zu sehen. Der Verein Zeitreise Gilching e.V. realisiert auch heuer wieder ein Videoprojekt an der Fassade des SchichtWerks. Die Bücherei hat die Autorin Stefanie Gregg zur Lesung eingeladen und auch der beliebte Kinder- und Jugendkulturtag findet, nach zwei Jahren Corona-Pause, endlich wieder statt.



„Avantgardistische Melange mit bayrischen Untertönen“

Bei der Auftaktveranstaltung am Freitag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr eröffnet Gilchings Erster Bürgermeister Manfred Walter die Kunst- und Kulturwoche im Rathaus und anschließend mischt die Band Pam Pam Ida, die mit ihrer Musik eine „avantgardistische Melange mit bayrischen Untertönen“ versprüht, das Publikum im Rathaus auf. Kein Wunder, dass PAM PAM IDA in der Bayern3 Sendung „Matuschke“ vom Publikum zu Matuschkes Liebling gewählt wurde. Vor der Eröffnung stimmen die Bewegungskünstler: innen des Christoph-Probst-Gymnasiums, mit ihrem Akrobatik- und Jonglage-Können, die Besucherinnen und Besucher auf ein Freiträumen des Ereignis ein.

Ebenfalls am 14. Oktober treten die fünf Freisinger Multiinstrumentalisten Luz Amoi um 19.30 Uhr, in der Aula des Christoph-Probst-Gymnasium auf. Mit ihrem Programm „Für Berta …“ wollen sie noch dichter an ihre Zuhörer heran. „Die Musik soll noch stärker berühren, tiefer ins Herz, oder mehr in die Beine gehen.“ (Kooperationspartner: Kulturkreis Gilching & DER Weinladen)

Eine der fünf Kunst-Ausstellungen eröffnet die Künstlerin Heidi Leistner-Mayer am Samstag, 15. Oktober, um 15 Uhr im Foyer des Rathauses. Leistner-Mayer malt ausdrucksstarke und farbenfrohe Kunstwerke, mit denen sie sich „Räume zum FREITRÄUMEN schafft“. Für ihre Acrylmalerei auf Leinen verwendet sie, in experimentierfreudiger Manier, textile Materialien und Dinge aus der Natur wie Hölzer, Steine und Pflanzen. Musikalisch umrahmt die Musikschule Gilching die Vernissage. Die Ausstellung ist während der Rathausöffnungszeiten und während der Veranstaltungen frei zugänglich.



Video- und Lichtinstallationen

Am Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr findet zum Mendelssohn Festjahr, unter der Leitung von Roberto Seidel, ein Konzert in der Pfarrkirche St. Sebastian mit den Vokalsolisten, dem Instrumentalensemble St. Sebastian und Irmgard Feuerer an der Orgel statt. Roberto Seidel war Schüler des berühmten Dirigenten Sergiu Celibidache. In Bezug auf das Motto „Freiträumen“ gilt für Seidel die persönliche Erfahrung: „Nur der freie Mensch kann musizieren“. Dieses Credo hat er von seinem Lehrer Sergiu Celibidache, der es seinerseits allen seinen Schülern mitgab und selbst vorgelebt hat.

Ebenfalls am Sonntag, 16.Oktober, tritt das Rheinland-Trio mit seinem neuen Programm „Vom Rheinland bis zum Balkan“ im Christoph-Probst-Gymnasium, um 11 Uhr auf. Mit feinen, humorvollen Überraschungen darf gerechnet werden. (Kooperationspartner: Kunstforum Gilching e.V.) Die Zeitreise Gilching präsentiert an mehreren Tagen (ab 16.10.) an der Fassade des Werson-Hauses neue Video- und Lichtinstallationen. Dadurch erlebt man Objekte, Kunst und Kultur in Großformat. Die Objekte sind von Jules Werson sowie die Bilder und Lyrik von der Gilchinger Kreativen Rose Zaddach.



Klimakatastrophe: Jede Entscheidung zählt

Für die Künstlerin Lia Fischer, die am Montag, 17. Oktober, um 19 Uhr im KultCafe ihre Ausstellung eröffnet, gilt, dass in Bezug auf den Planeten Erde jede Entscheidung zählt. Sie möchte mit ihrer Kunst uns Menschen wachrütteln, um die Klimakatastrophe etwas abzumildern. Hierzu erläutert sie: „Jede Entscheidung von dir spürt jemand. Ob du auf Menschen zugehst, oder, ob du in deiner Comfort Zone weiter Ressourcen verbrauchst, die uns schon lange nicht mehr gehören. Nur, weil es ja die anderen auch machen. Hinzuschauen tut weh, aber ist alternativlos.“ Mit ihren Drucken auf Leinwand und Holz, möchte sie „Haltung zeigen und nicht locker lassen“. Sie möchte provozieren, zeigt aber zugleich auf, dass es auch „Hoffnung“ gibt: „Lasst uns zusammen FREITRÄUMEN in eine gerechtere Welt für jeden“.



Vielfältiges Programm auch für Kinder und Jugendliche

Er ist unter dem Namen Ecco DiLorenzo als Soul-, Jazz- und Chansonsänger bekannt, zudem ist er Kabarettist und Singer Songwriter, die Rede ist von Ecco Meineke, der am 18. Oktober, um 19 Uhr im KultCafe Lieder aus seinem Album „Der dritte Montag“ zum Besten gibt. Am Samstag, 22. Oktober, findet um 19.30 Uhr im Veranstaltungssaal des Rathauses unter dem Titel „Blaue Nächte“ – Eine literarisch-musikalische Reise durch Italien und Frankreich statt. Es liest die Autorin Stefanie Gregg und die Sopranistin Anna-Magdalena Perwein begleitet sie musikalisch durch den Abend.



Pam Pam Ida eröffnen am Freitag die Kulturwoche in Gilching. © Maria Bayer

Auch für Kinder und Jugendliche ist in dieser Woche einiges geboten, unter anderem der beliebte Kinder- und Jugendkulturtag, der am 22.1 Oktober, von 11 bis 17 Uhr im Rathaus stattfindet und mit einem vielfältigen Programm aufwartet u.a. Menschenrechte verstehen, Schule der Fantasie, Keramikkunst & Farbenspiel, Skelett-Basteleien, Upcycling Workshop mit dem Abenteuerspielplatz und vieles mehr. Für Kinder gibt es außerdem das Kindertheater: Bei Vollmond spricht man nicht (16. Oktober, im Rathaus, 15 Uhr), in der MuKuNa Werkstatt findet eine Kofferdisco – eine Trickfilmwerkstatt statt (18.10., 16 Uhr) und auch Traum-Bauten können gestaltet werden (20. Oktober, 16 bis 18 Uhr).

Das Veranstaltungsprogramm und alle Infos, auch zum Kartenverkauf, finden Sie unter www.kulturwoche-gilching.de. (kb)