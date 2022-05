Kunstaktionstag für Kinder und Jugendliche in Wörthsee

Teilen

Beim Kunstaktionstag in Wörthsee gab es jede Menge kreativer Einfälle zu bewundern. © Gemeinde Wörthsee

Wörthsee - Die Gemeinde Wörthsee hat bei strahlendem Wetter am Sonntag 15. Mai einen großen Kunstaktionstag für Kinder und Jugendliche gemeinsam mit lokalen Kunstaktiven aus Wörthsee, dem Kinderkünstlerstudio, dem Skulpturenweg Wörthsee und den Kunstfreunden Wörthsee auf dem Rathausplatz veranstaltet.

Etwa 150 Kinder und Jugendliche sind der Einladung gefolgt, darunter auch etliche ukrainische Gäste. Sie konnten vier Stunden lang an sechs verschiedenen Stationen malen, hämmern, kleben und sprayen: An einer Station wurden unter der Führung von KiKs, dem Kinderkünstlerstudio aus Wörthsee, für ein Gesamtkunstwerk 140 Holzwürfel bemalt, die die örtliche Schreinerei Jursch dankenswerterweise gespendet hatte. An zwei Tischen wurde liebevoll von zwei Mitgliedern der Kunstfreunde Wörthsee in die Aquarellmalerei eingeführt, an der Skulpturenweg-Station wurden aus alten Plastikkanistern lustige Masken beklebt und bemalt, außerdem an dicken Kastanienstämmen, die aus dem Kirchenwirt-Biergarten stammen, mit Farbe und Nägeln gearbeitet. Der absolute Hit war allerdings die Stencils- und Graffiti-Station, die von 4 Jugendlichen betreut wurde. Ob auf Folie Graffiti-Schriftzüge, auf Pappe oder Baumwolltaschen Stencil-Vorlagen – sie hatten alle eine große Freude daran. Die Kids waren begeistert und mehrfach wurde der Ruf nach einer Wiederholung laut. Das Wetter war optimal und für die Verköstigung hat der Elternbeirat der Grundschule gesorgt. Die Kulturbeauftragte der Gemeinde, Juliane Seeliger-von Gemmingen hat mit dieser Veranstaltung nicht nur die maßgeblichen kreativen Institutionen am Ort zu einer gemeinsamen Aktion gewinnen können, sondern auch einige lokale Unternehmen, die sich bereiterklärt haben, den Tag auch finanziell zu unterstützen. Dieses Gemeinschaftsgefühl war es auch, was den Spirit des Tages ausgemacht hat und was nach der Pandemie uns so notwendig geworden ist.

Kreisbote