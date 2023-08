Kunstobjekte aus Recycling-Material im Herrschinger Kurpark

Ideenreiche Kunstobjekte aus Abfallprodukten werden ab Samstag im Kurpark und an der Seepromenade in Herrsching gezeigt.

16 Künstler beteiligen sich an Ausstellung „Recircling“

Herrsching - Mit einem Picknick im Freien, Livemusik von den Silverfish Surfers und einem Spaziergang durch den Kunstparcours beginnt eine Ausstellung von Recycling-Kunst in Herrsching.

Vernissage der Outdoor-Ausstellung „Recircling“ ist am Samstag, 12. August, 18 Uhr auf der Wiese vor dem Kurparkschlösschen. Dabei sprechen die Vorsitzenden des veranstaltenden Künstlerkreises Ammersee (KKA), Eva Zenetti, und die Künstlerin Ulrike Gerd Hartmann zu den Besuchern. Ein Spaziergang durch den Kunstparcours im Kurpark und an der Seepromenade ist auch nach der Vernissage möglich, die Ausstellung dauert bis 27. August.

Mit der Ausstellung bringen die Künstlerinnen und Künstler des KKA und ihre Gäste das Thema „Wiederverwendung“ im weitesten Sinne in die Öffentlichkeit: Im Kurpark Herrsching und an der südlichen Seepromenade zeigen sie ein breites Spektrum dessen, was aus Materialien vom Schrottplatz oder aus der Recyclingtonne, Hausabfällen, Treibgut oder alten Kleidern an Kunst entstehen kann. Auch unvollendete Gemälde erhalten durch einen „Kunst-Kreislauf“ eine neue Bestimmung.

+ Die Open-Air-Ausstellung „Recircling“ zeigt rund ums Herrschinger Kurparkschlösschen Kunst aus Abfallprodukten. © Künstlerkreis Ammersee

Seit vielen Jahren erreicht der Verein mit der Intermezzo-Biennale Menschen jenseits von klassischen Ausstellungsräumen. Passanten treffen hier in ihrem Alltag auf Kunst. Naherholungsraum, Seepromenade und „Kulturraum“ überlagern sich und transportieren so die Idee der Intermezzo-Biennale des KKA: einem breiten Publikum einen neuen Blick auf die Kunst zu ermöglichen.



Aus Getränketüten entstehen Tiergestalten

Intermezzo steht auch für ein eng gestecktes Thema, für das die KKA-KünstlerInnen experimentierend neue Materialien und Genres erschließen mit dem Ziel einer gemeinsamen Installation. In diesem Jahr gewinnen sie selbst einen frischen Blick auf all das Wohlbekannte, das im Alltag so abfällt, und übersetzen es in neue künstlerische Kontexte: Aus Getränketüten entstehen Tiergestalten, aus Schuhen eine Installation, Strandgut vom Ammersee fügt sich temporär zu einem Kunstwerk - nur um sich bald wieder aufzulösen. Zum ersten Mal wird im Außenraum auch Malerei gezeigt: Dafür haben MalerInnen einander unvollendete Bilder zur Verfügung gestellt die sie in einem mehrstufigen Prozess überarbeiteten.

Kunstwerke passen sich an Ausstellungsort in Herrsching an

Je nach künstlerischer Position steht in den Werken die Ästhetik von Form und Material im Vordergrund, dann wieder eine eher konzeptuelle Herangehensweise, erzählerische oder poetische Momente – oder die Bedeutung von Wertstoffen und ihre Rückführung in wirtschaftliche Kreisläufe. Für alle Arbeiten gilt jedoch, dass sie extra für „Recircling“ entstanden sind, angepasst an ihren jeweiligen Aufstellungsort. Immer geht es darum, durch die künstlerische Verarbeitung von etwas Gegebenem einen neuen Kreis im Reigen zu eröffnen.

Zur Vernissage bitte Decken und Feines mitbringen, Getränke stellt der KKA. (kb)

Quelle: Kreisbote