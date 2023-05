Kunstverein Gauting eröffnet die Ausstellung „Niemand sieht eine Blume“ im Atelierhaus Krailling

Von: Alma Bucher

Der Kunstverein lädt am Sonntag zur Ausstellung im Atelierhaus Krailling ein. © Kunstverein Gauting

Krailling - Fünf Künstlerinnen zeigen vom 21. Mai - 18. Juni Kunstwerke zum Thema Blumen. Angeregt durch das in diesem Jahr stattfindende Flower-Power Festival, unter anderem in der Kunsthalle in München mit dem Titel „Flowers Forever“, lädt das Atelierhaus Krailling in der Kraillinger Innovationsmeile (KIM), Justus-von-Liebig-Ring 11 b, in Kooperation mit dem Kunstverein Gauting, zur Ausstellung „Niemand sieht eine Blume“ ein. Die Vernissage findet am Sonntag, 21. Mai, um 18 Uhr statt. Die Eröffnungsrede hält Kraillings Erster Bürgermeister Rudolph Haux.

Das Leitmotiv dieser Ausstellung ist das Sehen und das genaue Wahrnehmen von Blumen. Davon zeugt auch das Zitat der Blumenmalerin Georgia O’Keeffe (1887-1986): Niemand sieht eine Blume. Wir haben nicht die Zeit, uns etwas anzusehen. Das braucht Zeit, so wie es Zeit braucht, sich jemanden zum Freund zu machen, an das sich der Titel der Ausstellung anlehnt.



Unterschiedliche Techniken

In der Ausstellung „Niemand sieht eine Blume“, lassen fünf Künstlerinnen, Ann Thal, Petra Rosenberger, Miriam Pietrangeli, Andrea Stölzl und Anke Steinbicker-Hösl die Liebe zu Blumen in ihre Kunst einfließen und zeigen Werke in unterschiedlichen Techniken, darunter Fotografie, Kunstfotografie, Malerei, Zeichnungen und Siebdruck. Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem Kunstverein Gauting statt, in diesem Rahmen bot das Atelierhaus bereits 2019, 2020 und 2021 Ausstellungsfläche für Mitglieder des Kunstvereins. Die Vorsitzende Jane Höchstetter begleitet das Atelierhaus beratend und wird voraussichtlich, wie alle Künstlerinnen, bei der Vernissage anwesend sein.

Die Künstlerinnen sind:

Ann Thal (Kunstfotografie) verwebt in ihre n Kunstfotografie n sakrale Elemente mit floralen Impressionen und vereint damit die Symbole des ewigen Lebens mit denen des flüchtigen Moments. Mit diesem Dualismus von Ewigkeit und Vergänglichkeit vermittelt sie die Kostbarke it des Moments.



Petra Rosenberger (Malerei) stellt heitere und vielschichtige Blumenportraits und Collagen in kleinen wie auch großen Formaten vor.

Miriam Pietrangeli (Zeichnungen) lässt sich in ihrer Malerei von der Natur und Reisen inspirieren und verbindet in ihren Kunstwerken das Erlebte auf sinnliche und kraftvolle Art.



Andrea Stölzl (Fotografie) fängt jeweils sensibel den Augenblick ein, für den sie sich als Betrachterin der Pflanzenwelt bis hin zu allerlei Reisebegegnungen immer wieder begeistern kann.



Anke Steinbicker-Hösl (Siebdruck) nimmt als Gast teil. Sie lässt sich durch Reisen, die Natur und das menschliche Wesen inspirieren. Ihre Fotos, Zeichnungen und Farbskizzen sind Basis ihrer künstlerischen Arbeit mit Malerei und Druckgrafik. Dabei spielt sie mit Bildebenen, kombiniert Konkretes und Abstraktes in ungewohnten Umfeldern, um in einen neuen Dialog zu treten.



Die Ausstellung:

„Niemand sieht eine Blume ist vom 21. Mai bis 18. Juni im Atelierhaus Krailling in der Kraillinger Innovationsmeile (KIM) Justus-von-Liebig-Ring 11 b, zu sehen. Die Vernissage findet am 21.05., um 18.00 Uhr statt. Öffnungszeiten: Mo.-Do. 11.00-17.00 Uhr, Fr. 11.00-13.00 Uhr. Nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich: we@atelierhaus.org, 0176 51397306, www.atelierhaus.org org. Der Eintritt ist frei.