Kurzer Prozess mit Falschparkern in Berg und Münsing

In Berg und Münsing werden falsch abgestellte Pkw nun rigoros abgeschleppt: (v.l.) Dabei ziehen Bürgermeister Michael Grasl, Stefanie Mossman (beide Gemeinde Münsing), Benjamin Bursic (Zweckverband), Günther Drexler und Andrea Reichler sowie Bürgermeister Rupert Steigenberger (alle Gemeinde Berg), Thorsten Preßler, Julia Würmseer und Katrin Schuster (Zweckverband) an einem Strang.

Gemeinden lassen Autos abschleppen

Von Petra Straub schließen

Berg/Münsing - Weil sich Autofahrer beim Parken am See nicht an die Regeln halten und den Rettungskräften die Arbeit erschweren, greifen nun auch die Gemeinden Berg und Münsing durch und lassen die Pkw der Verkehrssünder abschleppen. Ein Vertrag zwischen den Kommunen und dem Zweckverband Kommunale Dienste Oberland macht das Abschleppen leichter.

Beim Pressetermin an der Landkreisgrenze zwischen Starnberg und Bad Tölz-Wolfratshausen schildern die Vertreter der beiden Gemeinden, der Feuerwehren und des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland zahlreiche Situationen, bei denen es an dem etwa elf Kilometer langen Straßenabschnitt am See an sonnigen Tagen schon einmal richtig eng wurde. Eng nicht nur im Sinne von blockierten Straßen und abgefahrenen Spiegeln. Sondern auch schwierig für die Rettungskräfte, wenn sie versuchen, zu verletzten Badegästen, Tauchern und Radfahrern durchzukommen, zu brennenden Häusern oder umgestürzten Bäumen. Denn all das kann zu jeder Zeit passieren, sagen sie. Da zählt dann oft jede Sekunde und hilft es nicht, wenn der Autofahrer in der Nähe ist, den Pkw nur ganz kurz abstellt oder beteuert, die Beschilderung nicht gesehen zu haben, wie Katrin Schuster vom Zweckverband die Ausreden der Falschparker wiedergibt. Erst vor ein paar Tagen ist es an der Assenbucher Straße in Berg-Leoni zu einem medizinischen Notfall gekommen. Bastian Sandbichler, Kommandant der Feuerwehr Berg, schildert, dass die Einsatzkräfte mit ihrem Fahrzeug nicht bis zum Wohnhaus des Notfall-Patienten fahren konnten, um dort die Türe für den Rettungsdienst zu öffnen. Es sei zwar am Ende nochmal alles gut gegangen, doch in manchen Situationen seien tatsächlich „Menschenleben in Gefahr“.

An der Uferstraße in Berg ist oft kein Durchkommen für Rettungskräfte

Weil Rettungswege häufig nicht passierbar seien, hat man sich laut Bürgermeister Rupert Steigenberger aus Berg nun mit Polizei und Zweckverband darauf verständigt, von dem Instrument des vereinfachten Abschleppverfahrens Gebrauch zu machen. Demnach ist es den Verkehrsüberwachern vom Zweckverband möglich, Falschparker an einem genau definierten Abschnitt an der Uferstraße des Starnberger Sees der Polizei zu melden, so dass diese umgehend und ohne – wie bisher – selbst an den Ort des Geschehens zu kommen den Abschleppdienst rufen kann. Das spart Zeit und Einsatzkräfte.

+ Die Bürgermeister aus Berg, Rupert Steigenberger (l.), und Münsing, Michael Grasl (r.), unterzeichnen die Vereinbarung zum vereinfachten Abschleppverfahren mit dem Zweckverband Kommunale Dienste Oberland (Geschäftsführer Benjamin Bursic, Bildmitte). © Petra Straub

Als lokale Gefahrenpunkte wurden vorab die Nördliche Seestraße, die Südliche Seestraße, die Seeuferstraße und Seeleiten in Münsing sowie die Assenbucher Straße in Berg ausgemacht und in der Vereinbarung fixiert. Nun hoffen die Vertragspartner, dass allein durch die öffentliche Bekanntgabe der Neuregelung sowie durch die bei einer Abschleppung entstehenden Kosten und Unannehmlichkeiten künftig weniger Autofahrer an sicherheitsrelevanten Stellen parken.

Falschparker am Starnberger See nehmen überhand

„Wir sind uns einig. Der Zweckverband hat uns motiviert, das zu tun“, erklärt Münsings Bürgermeister Michael Grasl den Schritt. Zum einen, weil sich die Beschwerden über Falschparker und deren Anfeindugungen gegenüber der Parkwächter häufen. Und zum anderen weil er glaubt, „dass die Gesellschaft klare Richtlinien und Grenzen braucht“. Manche meinten gar, sich mit einem Strafzettel an der Windschutzscheibe freikaufen zu können. Bußgelder in Höhe von über 100.000 Euro für Parkverstöße seien im Vorjahr alleine in der Gemeinde Berg verhängt worden, berichtet Bürgermeister Rupert Steigenberger. Der Strafzettel sei schon eingepreist beim Badevergnügen. Zweckverbandsgeschäftsführer Benjamin Bursic macht auf die vielen Einsatzmöglichkeiten aufmerksam, die es am und im See gibt und darauf, dass jeder betroffen sein kann. Gefahren lauerten etwa an einer Taucherstelle, zudem gebe es ein Floß, Badeplätze, Beherbergungsbetriebe und eine an Badetagen stark befahrene Uferstraße.

+ Dieses gestellte Foto zeigt es: Wenn Rettungsfahrzeuge in Berg an der Seestraße im Einsatz sind, kommen sie an Falschparker nicht immer vorbei. © Petra Straub

Da die Parkplätze am See an Badetagen nicht für alle ausreichen, raten die Bürgermeister dazu, entweder früh aufzubrechen, um einen Stellplatz zu ergattern, den Pkw etwas weiter weg abzustellen oder mit dem Schiff oder Fahrrad zum See zu fahren. Die Neuregelung gilt übrigens auch für die Anlieger, die offiziell auf den Straßen am See fahren dürfen.