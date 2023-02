Ladendieb in Gilching auf frischer Tat ertappt

Teilen

Die Polizei Gauting wird zu einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in Gilching gerufen. © David Inderlied/dpa/Illustration

Gilching - In einem Einkaufsmarkt in der Sonnenstraße in Gilching wird ein Dieb aus Herrsching auf frischer Tat ertappt. Er wird vom Ladendetektiv festgehalten.

Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, wurde die Polizei Gauting über einen renitenten Ladendieb bei Nahkauf in der Sonnenstraße in Gilching informiert. Dieser wurde vom Ladendetektiv festgehalten, nachdem der 56-Jährige eine Whiskey-Flasche an der Kasse vorbeischmuggeln wollte.

Den Dieb aus Herrsching erwartet ein Strafverfahren

Beim Eintreffen der Gautinger Polizei stellten die Beamten dann einen 42-jährigen Herrschinger fest. Nachdem sich der Mann wieder beruhigt hatte und seine Personalien feststanden, konnte er wieder entlassen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (kb)