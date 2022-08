Ladung verloren, nachfolgender Pkw fährt darüber

Teilen

Wer hat das Gespann gesehen, von dem ein Holzstück während der Fahrt herunterfiel? © Panthermedia

Oberpfaffenhofen - Am vergangenen Sonntag war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Anhängergespann auf der St 2349 in Oberpfaffenhofen in Richtung Unterbrunn unterwegs - und verlor Ladung.

Dabei handelte es sich um ein Holzstück. Ein hinterher fahrender 54-jähriger Kraillinger erkannte des Holz, versuchte auszuweichen, stieß dabei mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein. Hierbei wurde die Felge seines Sportwagens Corvette beschädigt. Der Fahrer des Anhängergespanns setzte sein Fahrt fort. Vom Anhänger ist ein Teilkennzeichen STA-VF bekannt. Zum Zugfahrzeug sind keine Informationen vorhanden. Der Schaden an der Felge wird auf gut 600 Euro geschätzt. Hinweise zum dem Gespann oder zum Unfallhergang nimmt die PI Herrsching unter der Telefonnummer 08152/9302-0 entgegen.