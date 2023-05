Lärmende Jugendliche in Söcking und Straßensperrung in Tutzing

Von: Petra Straub

Die Polizeiinspektion Starnberg meldet lediglich kleiner Einsätze in der Freinacht. In Tutzing muss die Ortsdurchfahrt kurzzeitig gesperrt werden. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Landkreis - Im Landkreis Starnberg bleibt es in der Freinacht relativ ruhig. Die Polizeiinspektion Starnberg meldet lediglich kleinere Einsätze in Söcking und Tutzing.

Die Freinacht von Sonntag auf Montag verlief aus polizeilicher Sicht im Dienstbereich der Polizeiinspektion Starnberg „ohne herausragende Sicherheitsstörungen“. Um kurz nach 23 Uhr meldete ein Anwohner lärmende Jugendliche nahe der Schule von Söcking, welche bei Eintreffen der Streife bereits nicht mehr vor Ort waren.

Unbekannte verschieben in der Freinacht Baustellenabsperrung in Tutzing

Den zweiten und zugleich letzten Freinacht-Einsatz verursachten gegen 3.30 Uhr Unbekannte in Tutzing. Ein Teil der Baustellenabsperrung der Ortsdurchfahrt wurde verschoben, was zu einer kurzzeitig Straßensperrung führte. Eine Streifenbesatzung rückte die Verkehrseinrichtungen wieder an die richtigen Stellen. (kb)