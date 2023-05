Landfrauen Starnberg spenden an Seniorentreff

Computersprechstunde, Sprachkurse, Wandergruppen

Starnberg - Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe: Die Starnberger Landfrauen übergeben einen Scheck an den Seniorentreff Starnberg.

Die Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes Starnberg spenden 300 Euro an den Seniorentreff Starnberg. Der Seniorentreff befindet sich im Ilse-Kubaschewski-Haus in der Hanfelder Straße 10 in Starnberg. Hier trifft man sich ungezwungener Atmosphäre nach dem Motto: „Von Senioren für Senioren“ zur Computersprechstunde, einem Sprachkurs in Englisch, Französisch oder Italienisch, in Wandergruppen, zum Börsenkreis oder einfach zum Ratschen.

Wohnberatung im Seniorentreff in Starnberg

Von Montag bis Donnerstag wird ein Mittagessen angeboten, das rund 25 Personen gerne in Anspruch nehmen. Auch die Landfrauen konnten sich vom geselligen Zusammensein beim Rommé-Nachmittag ein Bild machen. Besonderes Herzblut steckt Christine Offtermatt in die Wohnberatung für Senioren und Menschen mit Behinderung. Ziel ist die Selbständigkeit und Lebensqualität in den eigenen vier Wänden zu erhalten. Für diese wichtige kostenfreie Arbeit mit Hausbesuchen und neutraler Beratung sind Spenden sehr wichtig. Die Landfrauen Starnberg sind stolz, ihren Erlös vom Kuchenverkauf als Spende dem Seniorentreff für die Wohnberatung zur Verfügung stellen zu dürfen. (kb)