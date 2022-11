Landfrauen und Ministerpräsident fordern in Herrsching mehr Wertschätzung der heimischen Lebensmittel

75 Jahre Landfrauen im BBV

Herrsching – Es weht ein neuer Wind in der Landwirtschaft – und im Gremium des Landesausschusses der Landfrauen! Das zeigte sich beim Treffen des höchsten Gremiums ehrenamtlich aktiver Landfrauen im Bayerischen Bauernverband (BBV). Die erst vor wenigen Wochen neu gewählten Landesbäuerin Christine Singer aus Hofheim im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sprach Zukunftsthemen wie Energiesparen, den Ausbau erneuerbarer Energien und verantwortungsvolles Konsumieren an, „zentrale Stellschrauben, um unsere Heimat, unsere Erde und das Klima nachhaltig zu schützen“. Und sie adressierte bei der Auftaktveranstaltung von „75 Jahre Landfrauen im BBV“ im Haus der bayerischen Landwirtschaft eine Forderung an Ehrengast Ministerpräsident Dr. Markus Söder.



„Die Bäuerinnen und Bauern werden gebraucht und können Lösungen für aktuelle Themen in den Bereichen Ernährung, Umwelt, Klima, Energie und Natur anbieten“, so Singer selbstbewusst, Bauernfamilien trügen tagtäglich zur ernährungs- und Versorgungssicherheit bei. Auf landes- und bundespolitischer Ebene forderte sie deshalb „verlässliche politische Rahmenbedingungen“ in Zeiten, in denen „Vieles in Bewegung“ sei, eine Stärkung der Absatzwege in der Außer-Haus-Verpflegung und sie wünscht sich von der Gesellschaft mehr Wertschätzung der regionalen Erzeugnisse. Schließlich würden in den Höfen „hochwertigste regionale Lebensmittel produziert“, Einblicke gegeben, wie diese produziert würden und zudem als fester Bestandteil im Schulunterricht gezeigt, wie diese bevorratet und zubereitet werden können. Im Schulterschluss mit der heimischen Land- und Forstwirtschaft sei es möglich, Ernährungssicherheit, Klima- und Umweltschutz und Gesundheit zu erreichen. Landwirte müssten die Chancen der sich wandelnden, pflanzenbasierten Ernährung erkennen und nutzen, so Singer, aber auch die Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit mit Blick auf die Tierhaltung im Blick behalten.

+ Ministerpräsident Dr. Markus Söder mischt sich in Herrsching für ein Gruppenfoto unter die Landfrauen. Die junge Kreisbäuerin aus dem Landkreis Starnberg, Beatrice Scheitz (links daneben), vertritt bei der Auftaktveranstaltung von „75 Jahre BBV Landfrauen“ die Interessen der hiesigen Landwirtschaftsbetriebe. © Petra Straub

Ministerpräsident Dr. Markus Söder brach eine Lanze für die bayerische Landwirtschaft. „Bayern ist total stolz auf die Landwirtschaft und auf die Landfrauen“, sagte er. Weit über die Landesgrenze hinaus werde die bayerische Landschaft, die Lebensqualität und Ausstrahlung, die auch von der Qualität der Lebensmittel herrühre, gelobt. Die ganze Welt beneide Bayern für die gute Qualität der Lebensmittel, die im Vergleich zu den Agrarfabriken im Norden ökologischer sei. Entscheidend sei nicht, ob diese biologisch oder konventionell produziert würden, „hauptsächlich regional“, so Söder, der wie die Landesbäuerin die öffentliche Wertschätzung der bayerischen Landwirtschaft vermisst.

Den Landfrauen zollte er in Herrsching Respekt für ihre Hartnäckigkeit, die beispielsweise dazu geführt habe, dass die Idee von Projektwochen zum Thema „Alltagskompetenzen - Schule fürs Leben“ trotz anfänglichen massiven Widerstands im Kultusministerium am Ende fester Bestandteil im Unterricht an bayerischen Schulen geworden ist. „Jede Eurer Ideen hat bei uns einen hohen Stellenwert“, so der Ministerpräsident, schließlich habe die Landwirtschaft Anteil an der bayerischen Lebenskultur und sei diese nie wertvoller gewesen als heute.

Dr. Markus Söder bekennt sich weiterhin zur Tierhaltung in Bayern

„Wir sollten mehr Respekt für die Arbeit der Landwirte zeigen“, forderte er deshalb, und neue Wege zu gehen nach acht Monaten Erfahrung mit dem Krieg in der Ukraine. Landwirtschaftliche Flächen sollen von Landwirten genutzt werden dürfen, zur Nahrungs- und Energiegewinnung, dafür würden in Bayern weitere Initiativen gestartet, so Söder. Auch am Thema Wasserversorgung sei man dran, um bei der Lebensmittelproduktion Ausfälle zu vermeiden. Die bayerische Regierung stehe auch weiterhin zur Tierhaltung – wenn diese vernünftig durchgeführt werde. Doch Söder gab auch zu verstehen, dass er von so mancher Einschränkungen für bayerische Landwirte nichts hält. Etwa, wenn man den Almabtrieb wegen der Verletzungsgefahr der Tiere verbieten wolle, dann müsse man es auch der Bevölkerung verbieten, in den Alpen wandern zu gehen.

BBV-Präsident Günther Felßner ermutigt zum Aufbruch

Der neue BBV-Präsident Günther Felßner ermutigte die Landfrauen in Herrsching zum „Aufbruch“ in der neuen Wahlperiode. Die Landwirtschaft als Schaffer der Lebensgrundlagen in Bayern sei unverzichtbar. Deshalb forderte er Gesellschaft und Politik dazu auf, die Konfrontation aufzubrechen und in den Dialog zu treten, um herauszufinden, welche Form der Landwirtschaft in Bayern gewünscht sei. Bäuerinnen und Bauern müssten „heraus aus der Opferrolle“ und brauchten Vertrauen in die Zukunft. „Wir sind die Mitte der Gesellschaft“, so Felßner, „wir sollten Lust machen auf die Zukunft“, und nicht Angst verbreiten.

Antonia Kainz von der Arge Landjugend lobt in Herrsching die Lockerheit der Landfrauen

Antonia Kainz, die Vorsitzende der Arge Landjugend, fiel die „Kreativität und Lockerheit“ auf, die bei der Versammlung im Haus der bayerischen Landwirtschaft alle in den Bann zog. Bei Mitmach-Angeboten wurden persönliche Bedürfnisse abgefragt und beim Tanzen die Stimmung erhellt. Dass Landfrauen schon vor 20 Jahren Tabu-Themen angingen und etwa mit Silikonbrüsten das Abtasten übten, um Krebsvorsorge zu betreiben, erinnerte sie. Auch das Thema „Fleischkonsum“ werde von den Landfrauen offen diskutiert. Sie sorgten dafür, dass bereits Kinder den Bauernhof kennenlernen können. Die jungen Leute auch künftig einzubeziehen, ist ihr Wunsch an die Landfrauen.