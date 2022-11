Starnberg als „Fahrradaktivster Landkreis in Bayern“ ausgezeichnet

Aktion STAdtradeln

Von Alma Bucher schließen

Starnberg - Zum Abschluss der diesjährigen STAdtradeln-Aktion gab es für den Landkreis Starnberg noch eine besondere Auszeichnung: Bei der bayernweiten Abschlussveranstaltung in Nürnberg konnte der stellvertretende Landrat Georg Scheitz am vergangenen Freitag im DB-Museum die Urkunde als Bayerns „Fahrradaktivster Landkreis je Einwohnerin und Einwohner“ entgegen nehmen. Dass der Landkreis Starnberg hier seit Jahren ganz vorn mit dabei ist, freut ihn sehr: „Der Dank gebührt natürlich in erster Linie unseren Landkreiskommunen, die ja bereits seit 2008 geschlossen beim Stadtradeln teilnehmen“, so Scheitz.

Weiterhin geehrt wurde die Gemeinde Weßling als „Bester AGFK-Newcomer“ sowie das Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting, das beim parallelen Schulradeln-Wettbewerb bayernweit einen hervorragenden 3. Platz belegte.

Rad fahren liegt im Trend

Dies zeigt auch die Rekordbeteiligung bei der Aktion STAdtradeln und dem Wettbewerb Schulradeln in Bayern: 503 bayerische Kommunen beteiligten sich in diesem Jahr, das sind 76 mehr als im Vorjahr. Die fast 144.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer radelten im Zeitraum Mai bis September mehr als 28,5 Millionen Kilometer. Als bester „AGFK-Newcomer“ wurde die Gemeinde Weßling ausgezeichnet, die seit diesem Jahr ebenfalls Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune in Bayern (AGFK Bayern) ist.

Schulradeln in Bayern

Parallel dazu fand erneut das „Schulradeln in Bayern“ statt. Das Landratsamt Starnberg hat hierzu erstmals als Auftakt eine Radelrunde mit Schülerinnen und Schüler der Grundschule Starnberg unternommen und damit den offiziellen Startschuss gegeben. Zusätzlich sollte der Ehrgeiz und die Motivation der jungen Bürgerinnen und Bürger durch eine Prämierung der Siegerschule angetrieben werden. Sehr erfreulich ist demnach die deutlich angestiegene Beteiligung am parallelen Wettbewerb „Schulradeln in Bayern“ in diesem Jahr: Unter insgesamt 731 Schulen – darunter 16 Schulen aus dem Landkreis Starnberg – erreichte das Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting dabei mit 685 aktiven Radlerinnen und Radlern und fast 90.000 geradelten Kilometern den Landkreis-Sieg und bayernweit einen hervorragenden 3. Rang. Als Siegespreis überreichte das Landratsamt einen Gutschein für einen Fahrradaktionstag an der Schule, welcher im kommenden Jahr stattfinden soll. Ein Event, welches den Schülerinnen und Schülern auf spaßige und zugleich lehrreiche Weise das Fahrrad als nachhaltiges und sicheres Fortbewegungsmittel im Alltag noch näher bringen soll.