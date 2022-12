Landkreis Starnberg: Gewerkschaft rät zum Weihnachtsgeld-Check

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten regt Berufstätige aus dem Landkreis Starnberg an, die Lohnabrechnung mit dem Weihnachtsgeld zu überprüfen. (Symbolfoto) © Andreas Poertner/Imago

Starnberg - Der Countdown zum Jahresende läuft – und damit auch der Endspurt fürs Weihnachtsgeld: Beschäftigte im Kreis Starnberg sollen prüfen, ob sie zu Weihnachten Anspruch auf die Sonderzahlung haben. Dazu rät die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

„Ob den Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld zusteht, ist in den meisten Tarifverträgen geregelt – zum Beispiel in der Gastro-Branche und im Bäckerhandwerk. Und trotzdem lassen viele Gastronomen, Hoteliers und Bäckermeister ihr Personal leer ausgehen“, sagt Tim Lünnemann von der NGG-Region München. Das Weihnachtsgeld komme in der Regel mit der November-Lohnabrechnung aufs Konto.

Auch die Minijobber aus dem Landkreis Starnberg haben Anspruch auf Weihnachtsgeld

Insbesondere für die rund 6.550 Menschen, die im Landkreis Starnberg laut Arbeitsagentur lediglich einen Minijob haben, lohne sich ein genauer Check. „Wenn der Chef seinen Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld zahlt, dann haben auch die Minijobber im selben Unternehmen Anspruch auf die Extra-Zahlung“, erklärt Lünnemann. Die Höhe des Weihnachtsgeldes richte sich nach der jeweiligen Arbeitszeit. Auch Auszubildende würden häufig um das Weihnachtsgeld gebracht – gerade dort, wo es keinen Betriebsrat gebe.

Anruf genügt bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in München

Im Zweifelsfall lohne sich ein Anruf bei der zuständigen Gewerkschaft, rät Tim Lünnemann. Die NGG-Region München informiert Beschäftigte der Lebensmittelherstellung und der Gastronomie über das Weihnachtsgeld: Telefon 089/544659-0 oder region.muenchen@ngg.net. Wer nach Tarifvertrag arbeite, habe beim Weihnachtsgeld grundsätzlich die besseren Karten, betont Lünnemann. Er verweist dabei auf die neuesten Zahlen der Hans-Böckler-Stiftung. Danach erhalten 79 Prozent der Beschäftigten, die in einem tarifgebundenen Unternehmen arbeiten, die Extra-Zahlung. Zum Vergleich: Dort, wo kein Tarifvertrag gilt, sind es nur 42 Prozent. (kb)