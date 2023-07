Landkreis Starnberg radelt so viel wie noch nie

Teilen

Die besten Leistungen in 14 unterschiedlichen Kategorien hat der stellvertretende Landrat Georg Scheitz (l.) im Landratsamt geehrt. © Landratsamt Starnberg

Landkreis - Mit 929.000 Kilometern fährt der Landkreis Starnberg beim diesjährigen STAdt-Radeln ein Rekordergebnis ein.

Trotz der hochsommerlicher Temperaturen wurde in diesem Jahr im Landkreis Starnberg so fleißig in die Pedale getreten wie nie zuvor: In den drei Wochen vom 18. Juni bis 8. Juli sind die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des STAdtradeln und Schulradeln insgesamt rund 929.000 Kilometer geradelt und haben damit ein Rekordergebnis erzielt. Die besten Leistungen in 14 unterschiedlichen Kategorien hat Stellvertretender Landrat Georg Scheitz gestern im Landratsamt geehrt.

Knapp 5.300 STAdtradler im Landkreis Starnberg

Gemeinsam haben die knapp 5.300 STAdtradler (davon rund 2.500 Schulradler) aus allen 14 Gemeinden des Landkreises fast 929.000 Kilometer geradelt – davon rund 250.000 Kilometer beim Schulradeln. Damit liegt der Landkreis derzeit bayernweit auf einem sehr guten 7. Platz. Mit dieser Leistung konnten gleichzeitig insgesamt 150 Tonnen CO 2 eingespart werden. So hoch wäre nämlich der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß gewesen, wenn diese Strecke nicht mit dem Rad, sondern mit dem Auto zurück gelegt worden wäre.

Stellvertretender Landrat Georg Scheitz stellt die Gewinner-Teams vor

„Der Wettbewerb um die meisten Kilometer spornt an und schafft damit gleichzeitig Aufmerksamkeit für die Bedeutung des Radfahrens als nachhaltige Mobilitätsalternative wie für die persönliche Gesundheit“, so Stellvertretender Landrat Georg Scheitz. Um auch junge Menschen für das Thema zu sensibilisieren, wurde zusätzlich das Schulradeln eingeführt, welches in Bayern dieses Jahr bereits in die vierte Rund geht. Hiermit soll gleichzeitig eine Abwechslung zum meist bewegungsarmen Schulalltag geschaffen werden. 17 Schulen aus dem Landkreis waren dieses Jahr dabei. Der Wettbewerbscharakter spornt die Schülerinnen und Schüler zusätzlich an. Das hat vor allem das Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting erneut unter Beweis gestellt: In der Kategorie „Schule mit dem meisten Fahrradkilometern“ mit insgesamt 82.998 Kilometern und „Schule mit den meisten aktiven Teilnehmenden“ mit 750 aktiven Teilnehmenden hat die Schule landkreisweit gewonnen und belegt bayernweit derzeit die Plätze 6 (meiste Kilometer) und 4 (meiste Teilnehmende).

Daniel Pichlmeier lobt Bürgerengagement im Landkreis Starnberg

Bei der Preisverleihung im Landratsamt erhielten die Schulen neben jeweils einer Urkunde auch eine Medaille. Daniel Pichlmeier, Radverkehrsbeauftragter im Landratsamt, freut sich über das erneut hohe Engagement der jungen Bürgerinnen und Bürger: „Auch dieses Jahr haben die Schülerinnen und Schüler wieder gezeigt, wie viel sich mit dem Fahrrad für den Klimaschutz erreichen lässt. Knapp 41 Tonnen CO 2 konnten damit eingespart und gleichzeitig der oft bewegungsarme Alltag aktiver gestaltet werden.“

Gauting hat beim STAdtradeln im Landkreis Starnberg die Nase vorn

Auch an die Gewinnerinnen und Gewinner des STAdtradelns wurden von Georg Scheitz im Rahmen der Abschlussveranstaltung Urkunden verliehen. In der Gesamtwertung hatte diesmal die Gemeinde Gauting die Nase vorn, pro Einwohner gerechnet war erneut Weßling die mit Abstand radlaktivste Kommune. (kb)