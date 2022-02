Landkreis Starnberg sichert Überschwemmungsgebiet entlang des Lüßbachs

Um Schäden abzuwenden, sichert der Landkreis Starnberg Flächen entlang des Lüßbachs in Berg und Starnberg. © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Starnberg - Das Überschwemmungsgebiet entlang des Lüßbach muss nach Untersuchungen des Wasserwirtschaftsamts vorläufig gesichert werden. Das hat Auswirkungen auf Bauvorhaben. Im Landkreis Starnberg sind Gebiete in den Gemeinden Berg sowie im Starnberger Ortsteil Percha betroffen.

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre verpflichten, aktiv vorzusorgen, um Hochwasserschäden zu minimieren. Laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Starnberg muss die zuständig Landkreisbehörde Sicherungsmaßnahmen anordnen. Die zu schützenden Flächen befinden sich im Bereich des Rückhaltebeckens Schwabbruck in der Gemeinden Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) sowie im Landkreis Starnberg in Berg bis hin zur Würm im Starnberger Ortsteil Percha. Für die betroffenen Flächen habe diese Ausweisung umfangreiche Einschränkungen in der Bebaubarkeit zur Folge.

Amtsblatt gibt Aufschluss über Neuregelungen

Die entsprechende Bekanntmachung samt Karte ist im aktuellen Amtsblatt des Landratsamtes unter www.lk-starnberg.de/media/custom/2235_1045_1.PDF?1643788052 veröffentlicht. Die damit verbundenen Regelungen gelten ab sofort. Der Lüßbach ist nach dem Bayerischen Wassergesetz ein Risikogewässer. Um Gefahren kenntlich zu machen, sowie unbebaute Flächen als Rückhalteraum (sogenannte Retentionsraum) zu schützen und zu erhalten besteht die Pflicht, das Überschwemmungsgebiet zu ermitteln und anschließend rechtlich zu sichern. In bereits bebauten Gebieten sollen Schäden durch mögliche Hochwasser verringert beziehungsweise vermieden werden und ein schadloser Hochwasserabfluss sichergestellt werden. Um das zu gewährleisten hat das Wasserwirtschaftsamt die Flächen ermittelt, die im Falle eines 100-jährigen Hochwassers überschwemmt würden. Das Landratsamt hat das Überschwemmungsgebiet laut einer Pressemitteilung bereits vorläufig gesichert.

Der Lüßbach ist ein Risikogewässer

Es handelt sich dabei nicht um eine Planung, sondern um die Ermittlung und Dokumentation einer von Natur aus bestehenden Gefährdungslage. Um den Hochwasserschutz und vor allem den Erhalt des Retentionsraumes zu gewährleisten, sieht das Gesetz umfangreiche Einschränkungen in der Bebaubarkeit der Grundstücke vor. So ist die Ausweisung von neuem Bauland nur ausnahmsweise und unter festgelegten Ausnahmen möglich. Auch außerhalb von Bebauungsplänen ist das Bauen nur unter ganz bestimmten Ausnahmen möglich. Bei sämtlichen Bauvorhaben im Überschwemmungsgebiet wird somit künftig eine besondere Prüfung auf die Auswirkungen auf den Hochwasserschutz erfolgen. Eine weitere Folge der vorläufigen Sicherung des Überschwemmungsgebietes ist auch die Verpflichtung, bereits vorhandene Anlagen die Heizöl verbrauchen entweder hochwassersicher nachzurüsten oder auszutauschen.

Sicherung auf Antrag des Wasserwirtschaftsamts Weilheim

Die vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes erfolgt auf Antrag des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim. Im nächsten Schritt wird das Landratsamt das Gebiet nach Abschluss eines Verfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung noch durch Rechtsverordnung festsetzten. Vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden im Internet unter www.umweltatlas.bayern.de/naturgefahren für die Öffentlichkeit dokumentiert. Dort sind auch weitere Informationen sowie rechtliche Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsverfahren enthalten.