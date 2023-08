Landkreis stoppt Herrschinger Krankenhaus-Neubau

Von: Oliver Puls

Mit ernster Miene : Klinik-Geschäftsführer Dr. Thomas Weiler (l.) und Landrat Stefan Frey informieren zum vorläufigen Stopp des Klinik-Neubaus in Herrsching. © Andrea Jaksch

Herrsching – Der Landkreis stoppt den Klinik-Neubau an der Seefelder Straße in Herrsching. Das teilten diese Woche Landrat Stefan Frey und Klinik-Geschäftsführer Dr. Thomas Weiler mit. Als Grund nannten sie die Krankenhausreform des Bundes.

Eigentlich lag man gut in der Zeit. Für das Großprojekt vor den Toren Herrschings gab es nur wenig Einwände seitens der Bevölkerung, berichteten Landrat Frey und Klinikchef Weiler bei einem Pressetermin im Klinikum Starnberg. Mit der Baugenehmigung für das 190-Betten-Haus rechnete man im März 2024, Baustart wäre, grob kalkuliert, Anfang 2025 gewesen. „Wir hatten im Mai einen Termin im bayerischen Gesundheitsministerium, dort hat man uns nahegelegt, die Pläne so nicht länger weiterzuverfolgen“, erklärte Frey die Entwicklung.



Wegen geplanter Klinikreform

Hintergrund dieser Empfehlung des Gesundheitsministeriums ist die geplante Klinik-Reform des Bundes. Seit dem 10. Juli gibt es hierfür ein Eckpunktepapier, auf das sich Bund und Länder nach zähem Ringen geeinigt haben. Im Kern geht es bei der Reform, die auch Weiler grundsätzlich für nötig hält, um eine Zentralisierung auf große Häuser. Die kleineren Kliniken sollen sich auf bestimmte Leistungen spezialisieren. Die Fallpauschale soll der Vergangenheit angehören, die Kliniken sollen künftig einen Großteil ihrer Vergütung für das Vorhalten von Technik und Personal bekommen. Und nicht erst dann, wenn sie auch tatsächlich Patienten behandeln. So ist es aktuell geregelt. So soll der wirtschaftliche Druck von den Häusern genommen werden, möglichst viele Behandlungen durchzuführen.



Keine zwei Notfallaufnahmen im Landkreis mehr

Damit die Häuser nicht miteinander konkurrieren – zumal Starnberg und Herrsching gerade einmal 18 Kilometer voneinander entfernt liegen –, soll ein unabhängiges Gutachten Strukturen und Spezialitäten der Kliniken in Starnberg, Seefeld und Herrsching untersuchen. Am Ende könnte durchaus ein Ergebnis stehen, das dem Landkreis und der Klinik-Holding die Zentralisierung auf ein Haus empfiehlt. Oder das „Nürnberger Modell“, demnach zwei Häuser mit unterschiedlichen Angeboten und Versorgungsstrukturen als eine Klinik firmieren. Klinik-Geschäftsführer Weiler betonte, es werde künftig keine zwei Notfallaufnahmen im Landkreis mehr geben, denn es werde nur noch eine finanziert. Nachdem der Landkreis Starnberg kein Flächenlandkreis ist, geht Weiler davon aus, dass es zu keiner Unterversorgung der Bevölkerung kommen werde. „Mit der Krankenhausreform stehen wir heute wieder am Anfang unserer Überlegungen“, sagte Weiler. Alles hängt zum einem mit dem Abschluss der Krankenhausreform zusammen, zum anderen mit dem Ergebnis des Gutachtens, das Mitte nächsten Jahres vorliegen wird. In einem Jahr wisse man mehr, zeigten sich beide vorsichtig optimistisch.