Ehrenamtliche bitte melden!

Landkreis Starnberg sucht Ehrenamtliche und Unterkünfte für Geflüchtete

Die Ostukrainehilfe ist eine der Organisationen, die Geflüchtete im Landkreis Starnberg derzeit tatkräftig unterstützen. © Foto: Ostukrainehilfe

Landkreis – Der Landkreis Starnberg bereitet sich derzeit unter Hochdruck auf die Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine vor. Bereits vor einer Woche wurde eine Koordinierungsgruppe Ukraine im Landratsamt eingerichtet. Landrat Stefan Frey: „Ein Krieg mitten in Europa und in dieser Dimension war für uns alle nicht vorstellbar. Nun heißt es, in unserer demokratischen Gesellschaft und mit unseren europäischen Nachbarn eng zusammenzurücken! Wir wollen die flüchtenden Menschen aus der Ukraine bestmöglich unterstützen, zügig und unbürokratisch.“

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises wurden gebeten, vorrangig geeignete staatliche Immobilien, aber auch andere passende Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine mitzuteilen, teilt das Landratsamt mit. Das Landratsamt erhält „eine Vielzahl von Angeboten“, erklärt Barbara Beck von der Pressestelle. Zimmer, Wohnungen und Häuser würden von Privatpersonen für Geflüchtete zur Verfügung gestellt. Wichtig dabei sei, dass der Wohnraum für mehrere Monate beziehbar ist, weil man von einer längeren Verweildauer der geflüchteten Menschen ausgehen müsse. Was derzeit nicht bei allen Anbietern der Fall sei. Die Angebote werden aktuell gelistet. Angebote können an ukraine-hilfe@lra-starnberg.de geschickt werden.

Dolmetscher im Landkreis Starnberg gesucht

Landrat Stefan Frey betont: „Vorwiegend kümmert sich die Koordinierungsgruppe um die Aufnahme und Unterbringung der Geflüchteten.“ Gesucht werden auch Personen, die die ukrainische Sprache beherrschen und als Dolmetscher eingesetzt werden können und möchten. Meldungen dazu werden über ukraine-hilfe@lra-starnberg.de entgegengenommen.



Die Hilfsgüter stapeln sich vor dem Haus der Vorsitzenden der Osteuropahilfe, Maria Reitinger aus Neufahrn. © privat

Da aktuell noch nicht absehbar ist, wie viele Geflüchtete nach Deutschland kommen, ist auch noch nicht klar, wie viele Menschen der Landkreis Starnberg aufnehmen muss. Hinsichtlich der Anzahl an Geflüchteten, die im Landkreis beherbergt werden müssen, erwartet das Landratsamt eine Maßgabe seitens der Regierung. Es werde eine Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel erfolgen, sagt Barbara Beck. Dabei werden die Geflüchteten nach dem Steueraufkommen und der Bevölkerungszahl in den Landkreisen verteilt. Das war auch bei der Flüchtlingswelle 2015/16 so, als Geflüchtete etwa aus Syrien, Afghanistan und dem Irak in Deutschland eintrafen.

Ehrenamtliche bitte melden!

Wenn sich jemand ehrenamtlich engagieren möchte, kann er sich ebenfalls über diese E-Mail-Adresse an das Landratsamt wenden, das das ehrenamtliche Engagement koordiniert. Im Landkreis gibt es außerdem viele Initiativen, die Geld- und Sachspenden zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine oder auch hier bei uns in Deutschland sammeln. Hilfswillige können sich beispielsweise an beispielsweise an www.osteuropa-hilfe.de oder an care-in-action.org. wenden.



Geflüchtete sollen sich in München registrieren lassen

Für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gilt folgendes: Sie sollen sich an das rund um die Uhr geöffnete Ankunftszentrum der Regierung von Oberbayern in der Maria-Probst-Straße 14 in München (Bushaltestelle: Margot-Kalinke-Straße, nächste U-Bahnstation: Kieferngarten) wenden. Dort erfolgt eine Registrierung und bei Bedarf – wenn sie nicht privat bei Verwandten, Bekannten oder Freunden unterkommen, erfolgt eine Aufnahme in das Unterbringungssystem in Oberbayern. Die Regierung empfiehlt diesen Personen ausdrücklich, derzeit kein Asylgesuch zu stellen. Denn es wird erwartet, dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auch ohne die Stellung eines Asylgesuches rechtlich ermöglicht wird. Es können dann grundsätzlich auch ohne ein Asylgesuch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen werden. Es wird empfohlen, sich dazu an die Ausländerbehörde zu wenden und einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu stellen. Weitere Hinweise sind auf der Homepage des Landratsamts Starnberg zu finden (www.lk-starnberg.de/Ausländerbehörde). str/kb