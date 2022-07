Landkreis Starnberg unterstützt Sport- und Schützenvereine

Der Landkreis unterstützt auch heuer wieder Sport- und Schützenvereine mit der Vereinspauschale. Insgesamt wurden knapp über 210.000 Euro an 60 Vereine ausgezahlt. „

Es freut mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr die wertvolle ehrenamtliche Arbeit der Sport- und Schützenvereine unterstützen können. Gerade in der aktuellen Zeit sind ein starkes Vereinsleben und gute Jugendarbeit ungemein wichtig“, so Landrat Stefan Frey. Der Landkreis Starnberg fördert mit der Vereinspauschale, neben der Bezuschussung durch den Freistaat Bayern, den laufenden Sportbetrieb der Sportvereine im Sportkreis 2 des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), des Bayerischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes e.V. und die Schützengesellschaften im Bayerischen Sportschützenbund (BSSB).

Jeder Sportverein erhält Mittel entsprechend seiner Mitgliedereinheiten. Neben den Übungsleiterlizenzen ist die Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder die Basis für die Berechnung. Somit wird gewährleistet, dass Kinder- und Jugendarbeit im Fokus der Vereinspauschale im Landkreis Starnberg steht.

