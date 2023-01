Landkreis Starnberg wirkt an Energiewende-Lösungen mit

Am Rande einer hybriden Gesellschafterversammlung der Klima- und Energieagentur wird der Arbeitsvertrag des Geschäftsführers unterzeichnet: (v.l.) die kommissarische Geschäftsführerin Josefine Anderer, Geschäftsführer Andreas Weigand und Starnbergs Landrat Stefan Frey. © Klima- und Energieagentur

Landkreis – Als Kompetenzzentrum mit Dienstleistungsfunktion ist die von den drei Landkreisen Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg im September gegründete Klima- und Energieagentur konzipiert. Nun hat der Wirtschaftsingenieur Andreas Weigand seinen Arbeitsvertrag als Geschäftsführer unterschrieben. Er wird seinen Dienst am 1. März in der Geschäftsstelle in Türkenfeld antreten.

Weigand ist Referent für Fragen der dezentralen Energieversorgung bei den Stadtwerken München (SWM). Während er in Projekten zu innovativen Energiewende-Lösungen mitgewirkt hat, erprobt er derzeit im Reallabor die Integration der Elektromobilität in die Stromnetze. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur lebt mit seiner Familie in der Nähe von Fürstenfeldbruck und engagiert sich bereits ehrenamtlich in Energiethemen seiner Gemeinde sowie bei der jungen Energiegenossenschaft „Sonnensegler“. Es ist ihm ein „Herzensanliegen“, dass die Agentur schnell am Markt und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und konkrete Angebote macht.

Wirtschaftsingenieur Andreas Weigand tritt die Stelle im März an

„Ich freue mich sehr in diesen turbulenten Zeiten mein Wissen und meine Leidenschaft für Klimaschutz und Energiewende in die Region einbringen zu dürfen“, sagt Weigand nach der Unterzeichnung seines Arbeitsvertrags am Rande der Gesellschafterversammlung. Den Sitz seiner künftigen Dienststelle kennt er von privaten Radlausflügen zum Ammersee. Die drei Landräte aus Fürstenfeldbruck, Landsberg und Starnberg haben die Hoffnung, dass mit der Agentur die Herausforderungen Klimaschutz und Energiewende zu einer Chance für die Region werden. Das Unternehmen hat seinen Betrieb zum 1. Oktober in Türkenfeld aufgenommen.

Für Anfragen und Online-Angebote gibt es bereits eine Plattform

Schon bald soll es in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Energieberatung für private Hauseigentümer und Mieter anbieten. Anfragen können bereits per E-Mail an klimaundenergie@outlook.de gerichtet werden. Online-Angebote sind auf der Webseite unter www.klima-agentur.bayern zu finden. (kb)