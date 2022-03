Landratsamt Starnberg richtet „Ukraine-Infohotline“ ein

Als Zeichen der Solidarität weht vor dem Landratsamt seit Dienstag die ukrainischen Flagge. „Mit der Beflaggung wollen wir nach dem schweren Bruch des Völkerrechts durch Russland und dem begonnenen Krieg gegen den souveränen Staat Ukraine ein Zeichen setzen.“, so Landrat Stefan Frey. © Landratsamt Starnberg

Landkreis - Ab kommenden Montag, 14. März, richtet das Landratsamt Starnberg eine Telefonhotline zur Ukraine-Hilfe ein.

„Unter der Nummer 08151/148 77799 werden Fragen zu lokalen Themen rund um die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge beantwortet bzw. an entsprechende Stellen weitervermittelt“, informiert Landrat Stefan Frey. Die Hotline ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Antworten auf häufig gestellte Fragen sind auch auf der Homepage unter www.lk-starnberg.de/ukrainehilfe zu finden. Anfragen per Mail können an ukraine-hilfe@LRA-starnberg.de gerichtet werden.

„Die Hilfsbereitschaft unserer Bürgerinnen und Bürger ist groß, was mich sehr freut! Dafür danke ich ausdrücklich. Wir wollen die flüchtenden Menschen aus der Ukraine bestmöglich, zügig und unbürokratisch unterstützen. Diese Aufgabe können wir nur meistern, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Es ist mir wichtig, dass unser Haus den Menschen gerade in dieser schwierigen Zeit als zuverlässiger Ansprechpartner zur Verfügung steht!“ , so Landrat Stefan Frey.

Die Hotline beantwortet Fragen rund um die Ukraine-Krise und leitet Anrufe an die entsprechenden Stellen weiter oder vermittelt den Kontakt zu anderen Einrichtungen und Behörden. Auf der Homepage gibt es bereits einige hilfreiche Informationen, wie zum Beispiel das Online-Formular für Wohnraumangebote, Informationen über die Aufenthaltserlaubnis, die Sozialleistungen, die Jobsuche sowie Kontaktdaten für Geld- und Sachspenden oder private Hilfeaufrufe an die man sich wenden kann. Auch Antworten auf häufig gestellte Fragen, wie der Verlauf ärztlicher Untersuchungen, der Schulpflicht oder die Nutzung von Bus und Bahn sind dort zu finden. Die Homepage wird ständig aktualisiert.

