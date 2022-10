Landtagswahl 2023: Starnberger Genossen schicken wieder Christiane Feichtmeier ins Rennen

Von: Oliver Puls

Teilen

Christiane Feichtmeier möchte in den Landtag, Selina Rieger in den Bezirkstag. Unterstützung gibts von Bayern-Co-Chefin Ronja Endres (v.l.). © privat

Gilching – Die Sozialdemokraten im Landkreis Starnberg gehen wieder mit Christiane Feichtmeier um einen Sitz im Maximilianeum ins Rennen. Für den Bezirkstag kandidiert Selina Rieger aus Gilching. Unterstützung gabs von der bayerischen SPD-Co-Chefin Ronja Endres.

Die 49-jährige Kriminalhauptkommissarin Christiane Feichtmeier ist SPD-Kreischefin und Kreisrätin. Bereits 2018 ist sie als Direktkandidatin angetreten – vergebens, weil die Bayern-SPD insgesamt zu schwach war. Das Wahlergebnis auf Bundesebene im vergangenen Jahr beflügelte denn auch die Nominierungsversammlung in Gilching. Schwarz-Orange wolle man nach Hause schicken, gab die Vize-Kreisvorsitzende Elisabeth Fuchsenberger die Losung aus.

Pflege, Erziehungsberufe, Polizei, Verwaltungsfachkräfte - sie alle müssen mehr geschätzt und besser bezahlt werden

Im Landtag will sich Christine Feichtmeier für Frauen und Männer in der Pflege, in Erziehungsberufen, der Verwaltung bei der Polizei und im Öffentlichen Dienst einsetzen. Sie alle verdienen ihrer Ansicht nach mehr Aufmerksamkeit, Wertschätzung und bessere Bezahlung. Und bezahlbaren Wohnraum. Mit zwei Enthaltungen votierten alle anderen Delegierten für sie.

Die 20-jährige Gilchinger Gemeinderätin und Bezirkstagskandidatin Selina Rieger baut ebenfalls auf soziale Themen: Mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderungen und ein besseres Erziehungssystem.