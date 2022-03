Langsam fahren: Morgen beginnen Arbeiten am Pöckinger Tunnel

Ab morgen heißt es langsam fahren wegen Baumaßnahmen am Pöckinger Tunnel. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Pöcking - Morgen beginnen die vorbereitenden Arbeiten für die Erneuerung der Betriebstechnik am Pöckinger Tunnel. Es wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung eingerichtet. Zeitweise gibt es auch eine Teilsperrung.



Das Staatliche Bauamt Weilheim führt an dem B2-Tunnel in Pöcking von Montag, 21. März, bis Freitag, 29. April Arbeiten durch. Die Vorbereitungen finden bereits ab Mittwoch, 16. März, statt.

Straßenverkehr ist sechs Wochen lang beeinträchtigt

Die betriebstechnische Ausstattung des B 2 Tunnels Pöcking ist überaltert und wird daher umfassend erneuert beziehungsweise dem Stand der Technik angepasst. Unter anderem wird die Tunnelbeleuchtung gegen eine moderne LED-Beleuchtung, die Energieversorgung und die Steuerung ausgetauscht.

Moderne LED-Beleuchtung wird in den Tunnel integriert

Hierfür sind auch Bauarbeiten innerhalb des Tunnels erforderlich, welche zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen. Im Zuge der vorbereitenden Arbeiten kommt es ab Mittwoch, 16. März, zu Geschwindigkeitseinschränkungen.

Ab Montag, 21. März, wird bei Bedarf außerhalb des Berufsverkehrs der Verkehr abwechselnd auf einer Fahrspur im Ampelbetrieb an der Baustelle vorbeigeführt.

Mehr Verkehrssicherheit

Eine Verschiebung oder Verlängerung der Sperrzeiten in Abhängigkeit vom Verlauf der durchzuführenden Arbeiten kann nicht ausgeschlossen werden, erklärt das Staatliche Bauamt Weilheim. Die Erneuerung der Betriebstechnik trägt einen maßgeblichen Anteil zur Verkehrssicherheit bei. Das Staatliche Bauamt Weilheim bittet daher die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger um Verständnis für die Arbeiten und für die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen.