Lebensgefährliche Verletzung bei Sturz in Gilching

Teilen

Ein Rettungshubschrauber bringt den gestürzten Motorradfahrer in eine Münchener Klinik. Der Zustand des 38-Jährigen ist kritisch. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Gilching - Zu einem schweren Motorradunfall kommt es am Donnerstagnachmittag auf der Münchner Straße in Gilching-Geisenbrunn.

Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Germering war am 13. Juli, gegen 17.45 Uhr, in der Münchener Straße von Geisenbrunn kommend in Fahrtrichtung Argelsried unterwegs. Hierbei überholte er nacheinander zwei andere Verkehrsteilnehmer, als erstes eine 44-jährige Frau aus Utting und als zweites einen 26-jährigen Mann aus Weßling in ihren Pkw.

Motorradfahrer aus Germering kommt beim Überholen ins Schleudern

Im Bereich einer Linkskurve kam er infolge des Überholmanövers ins Schleudern und fuhr im Anschluss nach rechts auf einen dortigen Grünstreifen. Wie die Polizei in Gauting erklärt, verlor der Motorradfahrer dort das Gleichgewicht, stürzte und blieb etwa 30 Meter entfernt am Boden liegen. Durch den Anprall an einer Laterne verlor der Mann seinen Helm und hatte nach seiner Auffindung kurzzeitig keine Atmung mehr.

Wiederbelebung durch 30-jährigen Mann aus Fürstenfeldbruck

Durch einen 30-jährigen Autofahrer aus Fürstenfeldbruck konnte der schwerverletzte Mann wiederbelebt werden, ehe kurze Zeit später der Rettungsdienst eintraf. Mit einem schweren Schädelhirntrauma wurde der 38-Jährige Germeringer zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Durch die Staatsanwaltschaft München II wurde ein unfallanalytisches Gutachten, eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Motorrades angeordnet. Die Münchner Straße war für die Unfallaufnahme, zu der ein externer Gutachter hinzugezogen wurde, für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Der Zustand des Motorradfahrers, der bei seinem Unfall unter Alkoholeinfluss stand, wird von den behandelnden Ärzten als kritisch bezeichnet. (kb)