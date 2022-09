Lebenslanges Hausverbot für Ladendiebe in Tutzing

Von: Petra Straub

In Tutzing beobachtet ein Detektiv an einem Tag zwei Ladendiebstähle. Ein Täter ist der Polizei bereits bekannt. (Symbolbild) © Horst Rudel/Imago Images

Tutzing - In einem Einkaufsmarkt in Tutzing in der Lindemannstraße werden zwei Ladendiebe von einem Ladendetektiv beim Stehlen beobachtet. Das hat Konsequenzen.

Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich die Vorfälle am Donnerstagmorgen und -abend. Die Diebe wurden vom Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt.

Ladendieb packt nicht nur eine Regenjacke in seinen Rucksack

Ein 37-Jähriger wurde gegen 9.50 Uhr vom Ladendetektiv beobachtet, wie er eine Regenjacke in seinen Rucksack steckte. Als er den Detektiv bemerkte, legte er diese wieder zurück. An der Kasse angekommen bezahlte der 37-Jährige ein Getränk und wurde vor dem Verlassen des Ladens vom Detektiv ins Büro gebeten. Hier wurde festgestellt, dass der Mann mehrere Bekleidungsstücke, gekühlte Nahrungsmittel und Alkoholika im Rucksack stehlen wollte. Die Waren hatten einen Gesamtwert von rund 42 Euro. Der 37-Jährige musst sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Gegen den Ladendieb von Tutzing liegt ein Haftbefehl vor

Da zudem noch ein Haftbefehl gegen den 37-Jährigen vorlag, musste er die hinzugerufenen Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten. Gegen 18.10 Uhr versuchte ein 32-Jähriger sein Glück und wurde ebenfalls durch den Ladendetektiv nach der Kassenzone angesprochen. Der Mann wollte verschiedene Lebensmittel im Wert von rund 32 Euro ohne zu bezahlen aus dem Laden schmuggeln. Er hatte die Waren unter seiner Kleidung versteckt. Der 32-Jährige muss sich nun ebenfalls wegen Ladendiebstahl verantworten.

Beide Männer haben laut Polizeiinspektion Starnberg zudem lebenslanges Hausverbot in allen Aldi-Filialen. (kb)