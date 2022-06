Leihen statt kaufen: Gautinger Bibliothek hat ihr Angebot erweitert

Von: Oliver Puls

Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger möchte ihrem Enkel einen Kuchen in Form eines Feuerwehrautos backen. Kein Problem, bei Ulrike Schwarzkopf (l.) und dem Bücherei-Team gibt es neben vielen anderen Alltagshelfern eben auch diese Form. © Photographer: Andrea Jaksch

Gauting – Seit dieser Woche verleiht die Gautinger Bibliothek neben ihren „klassischen“ Medien wie Bücher, Zeitschriften, CDs und Spiele auch Backformen in Form eines Feuerwehrautos, Slackline, eine Eismaschine, einen Werkzeugkoffer, eine Seifenblasenmaschine und vieles mehr, was man eben manchmal im Alltag benötigt, sich aber nicht unbedingt kaufen möchte. Unter dem Motto „leihen statt kaufen“ setzt das Bücherei-Team so auf Nachhaltigkeit und Teilhabe.

Es sind Dinge wie ein Bosch-Akku-Schrauber, eine Stromkabel-Ortungsgerät, eine Seifenblasenmaschine, Disco-Kugel, einem Kärcher Fensterputzer – insgesamt 37 teilweise hochwertige und preislich teure Gegenstände, die einen praktischen Nutzen haben, „die man aber nicht täglich benötigt“, erklärt Ulrike Schwarzkopf, die stellvertretende Leiterin der Gemeindebücherei. Untergliedert ist das neue Angebot in drei Bereiche: Hobby & Freizeit, praktische Helfer und Technik und Digitales. Bei Letzterem handelt es sich um Dia- und Foto-Scanner, CD- und DVD-Brenner oder Nintendo Switch. Das Sortiment soll aber noch wachsen, so Ulrike Schwarzmann. Die Idee zu diesem neuen Angebot hatte das gesamte Bibliotheks-Teams mit dem Hintergrund, einerseits bestimmte, teilweise sehr teure Artikel einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen. Und zum anderen geht es neben Teilhabe um Nachhaltigkeit, sich also nicht für einen einmaligen Einsatz ein Gerät kaufen zu müssen, das dann nur noch herumsteht.

Die Ausleihmodalitäten sind wie bei allen 33.000 Bücherei-Medien: die Leihfrist beträgt zwei Wochen und ist einmal verlängerbar, außer es gibt eine weitere Anmeldung. Manche Artikel können erst ab einem bestimmten Alter ausgeliehen werden. Infos unter www.gauting.de/bibliothek.