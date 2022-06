Leitungsbau führt zu Vollsperrung in Starnberg

In Starnberg werden eine Wasserleitung und ein Regenwasserkanal gebaut. Das führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. © Bernd Wüstneck/dpa/Symbolfoto

Starnberg - Ab Montag wird am Oberen Seeweg in Starnberg ein Anschluss an den Regenwasserkanal hergestellt. Eine Woche später werden im Sonnengrund eine neue Wasserhauptleitung sowie ein Regenwasserkanal gebaut. Die Durchfahrt ist für knapp einen Monat nicht möglich.

Der Obere Seeweg auf Höhe der Einmündung "Sonnengrund" muss ab dem 13. Juni bis voraussichtlich 18. Juni gesperrt werden, erklärt die Stadt Starnberg. Grund dafür ist die Herstellung eines Anschlusses an den Regenwasserkanal. Zu diesem Zeitpunkt sind Zu- und Abfahrten aus dem Sonnengrund in der Zeit von 70 bis 18 Uhr nicht möglich.

Nach Feierabend ist Zufahrt möglich

Nach dem täglichen Arbeitsende kann, je nach Arbeitsfortschritt, die Zufahrt zum Sonnengrund entweder aus Richtung Possenhofener Straße oder aus Richtung B2 gewährleistet werden. Eine Umleitung wird über die Wilhelmshöhenstraße eingerichtet. Fußgänger können den Baustellenbereich jederzeit passieren.

Fahrzeuge außerhalb der Baustelle parken

Im Anschluss wird ab dem 20. Juni bis voraussichtlich 15. Juli im Sonnengrund eine neue Wasserhauptleitung sowie ein neuer Regenwasserkanal gebaut. Die Arbeiten können nur mittels einer Vollsperrung der Straße ausgeführt werden. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereichs zu parken.

In der Zeit zwischen 7 und 18 Uhr besteht für die Anlieger keine Zufahrtsmöglichkeit zu den Anwesen. Für Rettungskräfte kann im Einsatzfall die Zufahrt über die Fahrbahn gewährleistet werden. Nach dem täglichen Arbeitsende sowie an den Wochenenden wird eine Zufahrt für Anlieger gewährleistet. Fußgänger können den Baustellenbereich jederzeit passieren. Die Anlieger der betroffenen Straßen werden von der Baufirma vorab über die Baumaßnahme sowie die damit verbundenen Einschränkungen informiert. (kb)