Letzte Gelegenheit Fördermittelanträge für Projektideen im Asylbereich zu beantragen

Ein Schild mit der Aufschrift „Asyl“ hängt in der Landeserstaufnahme für Asylbewerber. © Uli Deck/dpa/Symbolbild

Landkreis - Der Regierung von Oberbayern stehen im Haushaltsjahr 2022 Fördermittel zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonventionen zur Verfügung. Damit sollen Projekte, Angebote und Einzelmaßnahmen im Sinne der Ziele der Kinderrechtskonvention für Kinder finanziell unterstützt werden. Bewerbungen für eine Projektförderung sind bis zum 06.März möglich.

Voraussetzung für die Förderung von Projekten ist, dass sie sich an Kinder richten, die in Unterkünften der Regierung von Oberbayern leben. Dies umfasst sowohl den Anker Oberbayern einschließlich seiner Unterkunftsdependancen und der Anker-Einrichtung Manching/Ingolstadt als auch die Gemeinschaftsunterkünfte und Übergangswohnheime im Regierungsbezirk. Hin-sichtlich der Art oder des Umfangs sind den möglichen förderfähigen Projekten jedoch kaum Grenzen gesetzt. So wurden letztes Jahr etwa ein Tanzprojekt und ein sozialpädagogisch begleitetes Bastelangebot gefördert. Die vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration zur Verfügung gestellten Fördermittel können unter anderem Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie für laufende Zwecke sozialen und ähnlichen Einrichtungen zugewiesen werden. Projektträger können mit konkreten Projektbeschreibungen unter dem Stichwort „UN-Kinderrechtskonvention“ per E-Mail an asylbewerber@reg-ob.bayern.de um eine Förderung ansuchen. Bewerbungsschluss ist Sonntag, 06.März.

