Letzte Impfmöglichkeit im Corona-Impfzentrum des Landkreises Starnberg

Im Impfzentrum des Landkreises Starnberg ist nur noch bis Jahresende Betrieb. Für Kinder wird in der Einrichtung in Berg am Freitag, 16. Dezember, ein Impftag durchgeführt.

Starnberg - Der Landkreis Starnberg bietet im Corona-Impfzentrum in Berg-Mörlbach letztmalige Impfmöglichkeiten vor Weihnachten und Silvester und am Kinderimpftag an. Anschließend wird das Impfzentrum geschlossen.

Die Impfzentren in Bayern schließen zum 31. Dezember. Damit stellt auch das Impfzentrum des Landkreises Starnberg in Berg-Mörlbach seinen Betrieb ein. Letztmalige Impfmöglichkeiten gibt es dort vor Weihnachten und Silvester sowie an einem speziellen Kinderimpftag.

114.000 Impfungen gegen Corona durchgeführt

In den Impfzentren unseres Landkreises haben sich in den vergangen beiden Jahren rund 114.000 Menschen gegen Corona impfen lassen. Landrat Stefan Frey: „Das ist eine stolze Zahl. Wer hätte gedacht, dass wir nach zwei Jahren das Thema Corona weitgehend hinter uns lassen können. Es waren wahrlich bewegte Zeiten. Nur einige Stichpunkte, die mir durch den Kopf gehen: Erster Kontakt bei Webasto, Beschaffung von Schutzkleidung, Testen, Impfen. Erster Impftag im Seniorenheim in Krailling Ende 2020, Impftag am 10. April 2021 im Landratsamt, ad hoc 10.000 Dosen Astrazeneca, ständig wechselnde kaum noch nachvollziehbare Vorschriften, Impfen überall im Landkreis, in Alten- und Pflegeeinrichtungen, im Kino, beim Spazierengehen am See, im Gartencenter, im Landratsamt oder in einem der Impfzentren. Etappen einer unglaublich anstrengenden Zeit. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie den Ehrenamtlichen des BRK Starnberg und der Vitolus Impf GmbH für den Betrieb der Impfzentren, sowie bei allen an der Organisation und Durchführung Beteiligten, die diese Herausforderung in dieser schwierigen Zeit gestemmt haben.“

2023 übernehmen die Arztpraxen die Impfungen - auch im Landkreis Starnberg

Ab Januar übernehmen die Arztpraxen die Corona-Schutzimpfungen komplett. Das Impfzentrum geht zunächst mit einem Kinderimpftag am Freitag, 16. Dezember, von 9.30 Uhr bis 18 Uhr in die letzte Impfrunde. Dafür steht auch der BA 4/BA 5 angepasste Kinderimpfstoff von Biontech für Kinder von fünf bis elf Jahren zur Verfügung.

Kinderimpftag in Berg am 16. Dezember

Für alle Erwachsenen besteht dann noch einmal die Möglichkeit vor Weihnachten vom 21. bis 23. Dezember und vor Silvester vom 28. bis 30. Dezember jeweils von 9.30 Uhr bis 15 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Wer trotzdem einen Termin ausmachen möchte, kann sich unter www.impfzentren.bayern.de anmelden.

Auch Erwachsene werden dieses Jahr in Berg noch geimpft - ohne Anmeldung

Die Impfzahlen im Landkreis Starnberg sind dem Dashboard des Landratsamtes unter www.lk-starnberg.de/corona_impfdashboard zu entnehmen. (kb)