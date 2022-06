Liebevoll Grenzen setzen - Vortrag des Kooperationsprojekts „Nestwerk“

Kinder haben ihr eigenes Köpfchen. © Silvia Marks/dpa-tmn

Landkreis - Im Rahmen des Präventionsprojekts Nestwerk findet am Mittwoch, 29. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr der Vortrag „Liebevoll Grenzen setzen – Erobert Ihr Kind mehr als Sie wollen?“ in der Kinder-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Landratsamtes (Moosstraße 5, in Starnberg) statt.

Kleinkinder sind voller Energie und Tatendrang und erobern ihre Umgebung. Viele Eltern haben mehr als einmal erfahren, wie ihre Sprösslinge ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen. Nicht immer geht es mit Gelassenheit zu, oft kommt es zu ärgerlichem Schimpfen. Welche Anregungen, klaren Strukturen und Rituale tun Kindern gut, um mit Grenzen umzugehen? Diese und weitere Fragen werden von Dipl. Psychologe Andreas Kopp beantwortet, der den Abend moderiert.

Über das Projekt

Das Nestwerk ist ein Kooperationsprojekt von drei Beratungsstellen im Landkreis Starnberg, der Kinder-, Jugend- und Familienberatungsstelle, der Schwangerschaftsberatung und der Koordinierenden Kinderschutzstelle. Die Vorträge möchten werdende oder frisch gebackene Eltern während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr ihres Kindes unterstützen. Einen Überblick über die weiteren Vorträge und deren thematischen Inhalte gibt es auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lk-starnberg.de/nestwerk.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung per Mail an nestwerk@lra-starnberg.de ist erforderlich.

