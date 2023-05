Liederabend mit hochkarätiger Besetzung im Schloss Kempfenhausen

Christiane Libor ist eine der gefragtesten Sopranistinnen unserer Zeit. Sie erhielt ihre Ausbildung unter anderem in der Liedinterpretationsklasse von Dietrich Fischer-Dieskau sowie bei Julia Varady und Brigitte Fassbaender. An Christi Himmelfahrt gastiert sie in Berg.

Hommage an Dietrich Fischer-Dieskau zum 11. Todestag

Berg - Er war der Inbegriff der Liedkultur und galt der Times als bester Sänger der Welt: Dietrich Fischer- Dieskau. Vor elf Jahren ist er in seinem Haus in Berg gestorben. Anlässlich seines Todestages lädt der Kulturverein Berg zu einer Soirée im Schloss Kempfenhausen.

Die Interpretinnen, Sopranistin Christiane Libor und die Pianistin Claar ter Horst haben noch mit Dietrich Fischer Dieskau gearbeitet und bringen ihm an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, 19.30 Uhr unter dem Motto „Sag an, wer lehrt dich Lieder?“ eine Hommage dar. Eröffnet wird der Abend mit ausge­wählten Liedern von Franz Schubert. Es folgen Hugo Wolf und im zweiten Teil die Rückert Lieder von Robert Schumann und „Vier letzte Lieder“ von Richard Strauss.

Christiane Libor ist eine der gefragtesten Sopranistinnen

Christiane Libor ist eine der gefragtesten Sopranistinnen unserer Zeit. Sie erhielt ihre Ausbildung unter anderem in der Liedinterpretationsklasse von Dietrich Fischer-Dieskau sowie bei Julia Varady und Brigitte Fassbaender. Die Sängerin gastiert mit tragenden Rollen des Opernrepertoires an einer Vielzahl nationaler und international renommierter Opernhäuser. Im März war sie zum Beispiel als Brünhilde in der Neuinszenierung der „Götterdämmerung“ an der Oper Stuttgart zu erleben, in gleicher Rolle gastiert sie im Sommer bei den Festspielen Erl/Tirol. Eine große Passion verbindet sie mit dem Liedgesang. Sie erinnert sich: „Dietrich Fischer-Dieskau eröffnete uns ein Universum der Musik und damit ein Universum an Menschlichkeit!“

Die Pianistin Claar ter Horst gibt Konzerte auf der ganzen Welt

Claar ter Horst gibt Konzerte in der ganzen Welt und ist als Klavierpartnerin von vielen großen SängerInnen zu erleben. Eine große Inspirationsquelle war ihr fünfzehnjähriges Begleiten im Unterricht und Meisterkursen von Dietrich Fischer-Dieskau. Ihre künstlerische Arbeit ist auf zahlreichen CD-Aufnahmen dokumentiert.

Die Künstlerinnen haben für ihr Konzert im Rittersaal Werke von Franz Schubert, Hugo Wolf, sowie – im zweiten Teil des Abends - die Rückert Lieder von R. Schumann und „Vier letzte Lieder“ von Richard Strauss ausgewählt. Alles Werke, mit denen sich Fischer-Dieskau sein Leben lang auseinandersetzte.

Karten zu 24 Euro (Erwachsene) und 12 Euro (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre) für das Konzert am Donnerstag, 18. März, gibt per E-Mail unter schad.kulturverein@gmx.de oder im Vorverkauf bei Drogerie Hoeck, Marienstraße 2, in Berg/Aufkirchen. (kb)