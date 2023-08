Lindner und Hagen auf Wahlkampftour in Starnberg

Von: Oliver Puls

Teilen

Magenta ist die Trendfarbe des Sommers 2023, betonte Bundesfinanzminister Christian Lindner in Starnberg: (v.l.) Spitzenkandidat Martin Hagen, Kreis-Spitzenkandidatin Britta Hundesrügge, Finanzminister Lindner und Felix Meyer, der Landesvorsitzende der Julis. © Photographer: Andrea Jaksch

Starnberg - Die FDP will nach dem 8. Oktober in Bayern mitregieren. Das betonte Martin Hagen, Spitzenkandidat der Liberalen und Fraktionschef im Maximilianeum, bei einer Kundgebung am heutigen Dienstag auf der „Wiege von Starnberg“. Und auch Bundesfinanzminister Christian Lindner schwor die rund 200 Zuhörer auf die Landtagswahl und der Notwendigkeit einer liberalen Regierungsbeteiligung ein. Die Landkreis-Spitzenkandidatin Britta Hundesrügge aus Gauting stelle ihre Ziele im Falle ihrer Wahl vor.

Nicht zimperlich gingen alle vier Rednerinnen und Redner - mit dabei war noch der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen Felix Meyer - mit dem möglichen Koalitionspartner CSU um. Die stellvertretende Landrätin, Kreis- und Gemeinderätin und jetzt auch noch Spitzenkandidatin für den Landtag, Britta Hundesrügge, erinnerte an vergangenen Herbst, als Ministerpräsident Markus Söder bei der Grundsteinlegung des Herrschinger Gymnasiums von einem „Robinson-Hotel“ sprach. „Ja, das Beste sollte uns für die Bildung unserer Kinder gerade gut genug sein“, betonte Hundesrügge vor gut 200 interessierten Zuhörern und lokaler FDP-Prominenz, allen voran die ehemalige Bundesjustizministerin und Kreisrätin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Bildung, Chancengleichheit, Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort, mehr Digitalisierung, Ausbau der Kinderbetreuung und Förderung des Mittelstands waren ihre Hauptthemen bei dem Auftritt mit Martin Hagen und Christian Lindner.

Hagen knöpfte sich denn auch gleich den amtierenden Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern vor: „Er kümmert sich nicht um den Fachkräftemangel, nicht um den Bürokratieabbau, nicht um bezahlbare Energieversorgung oder um die Digitalisierung. Stattdessen beschäftigt ihn bei seinen Auftritten das Gendern, das Fleischessen und wie oft Winnetou im Fernsehen läuft.“ Bundesfinanzminister Christian Lindner könne sich daher sehr gut einen bayerischen Wirtschaftsminister und Vize-Landesvater Martin Hagen im Münchner Maximilianeum vorstellen. Zuvor hatte Spitzenkandidat Hagen noch einen flammenden Appell an die Starnberger Runde gerichtet, warum es sich lohne, bei der FDP am 8. Oktober das Kreuz zu machen: Die FDP stehe eben nicht für „ein weiter so“, gar ein „Rückwärtsgewand, nach dem Motto: früher war doch alles besser“, ein „passt doch so“. Bayern müsse als starker Wirtschaftsstandort und als lebenswerter Landstrich aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren. Deshalb müsse man den Blick in die Zukunft richten, ohne Verbote, sondern mit guten Ideen.