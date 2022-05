Lions-Benefizbasar feierte in der Herrschinger Realschule sein Jubiläum

Eine Kleiderstange auf einem Flohmarkt. © Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Herrsching - Mehr als drei Dutzend Helfer verwandelten am letzten Wochenende den Eingangsbereich der Realschule Herrsching und die Sporthalle zum Flohmarkt. Die Motivation war groß, denn nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat sich auf Dachböden, Kellern und Garagen eine Menge Ware angesammelt.

Am Samstag, den 21. Mai um elf Uhr gings es pünktlich los: Karl Demmel, Präsident der Lions, Christian Schmitz, Direktor der Realschule und Christian Schiller, Bürgermeister von Herrsching eröffneten den diesjährigen Benefizbasar, der in diesem Jahr bereits zum 20. Mal stattfand. Organisiert wird dieser regelmäßig vom Lions Club München-Würmtal unterstützt durch die Realschule, sowie durch die Gemeinde Herrsching und deren Bürger.

In diesem Jahr war auch erstmalig die Freiwillige Feuerwehr vertreten: Ein blitzeblank geputzter Gerätewagen blinkte in der Sonne vor dem Gebäude. Mitglieder der Feuerwehr standen Rede und Antwort zum beeindruckenden Gefährt.

Er unterscheidet sich von einem klassischen Flohmarkt dadurch, dass sämtliche Waren gespendet wurden und der Verkaufserlös wohltätigen Zwecken dient: Herrschinger Insel, Tafeln, Gewalt- und Suchprävention bei Jugendlichen und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Doch dann stürmten die Flohmarktexperten die Räume, um sich die besten Stücke zu ergattern. Die Fans dieses Flohmarkts wissen es aber auch zu schätzen, dass dort auch für das leibliche Wohl gesorgt wird, um sich nach dem Stöbern ein wenig zu stärken. Dazu haben die Damen der Lions zahlreiche Kuchen gebacken

Im Lauf des Samstags lies zwar der Ansturm nach, dann konnten die Besucher in aller Ruhe aus dem riesigen Angebot auswählen. Hier wurde auch eine weitere Funktion dieses Basars ganz deutlich. Besucher mit kleinem Geldbeutel nutzen die wirklich niedrigen Preise, um die ganze Familie einzukleiden oder für die Kinder gut erhaltene Spielsachen zu erwerben. Am Sonntag ging es weiter, auch mit frischer Ware. Das hat so Manchen zu einem zweiten Besuch angeregt. Die Kenner deckten sich zusätzlich mit Kucken für den Sonntagskaffee ein.

Zum Abschluss dankte Karl Demmel den zahlreichen Helfern, die unterstützt auch durch Salesianer in wenigen Stunden den Markt komplett abgebaut haben. Hausmeister Theiss mit den Putzkräften der Schule sorgen zu guter Letzt dafür, dass die Räume der Realschule Herrsching am Sonntagabend wieder picobello waren, damit am Montag wieder Schule stattfinden konnte.

