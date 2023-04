Lkw-Fahrer fährt in Gauting im Sekundenschlaf an Baum

Teilen

Ein Lkw-Fahrer schläft in Gauting hinterm Steuer ein und fährt gegen einen Baum. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Gauting - Ein 72-jähriger Lkw-Fahrer schläft in Gauting am Steuer ein und lenkt seinen 13,5-Tonner auf die Gegenfahrbahn. An einem Baum kommt er zum Stehen. Das Fahrzeug stürzt zur Seite.

Passiert ist der Unfall am Dienstag, 11. April, auf der Ortsverbindungsstraße von der Waldkreuzung in Fahrtrichtung Starnberg.. Der Lkw-Fahrer kam gegen 13.30 Uhr mit seinem Lkw aus Richtung Gilching von der Staatsstraße 2069 und fuhr über die Waldkreuzung in Richtung Starnberg. Nach etwa 100 Meter kam der mit Kies beladene 13,5-Tonner über die Gegenfahrspur von der Fahrbahn nach links ab und kollidierte hier im Anschluss mit einem Baum, wodurch er zur Seite stürzte und einen Teil seiner Ladung verlor.

Lkw-Fahrer verliert in Gauting einen Teil seiner Kies-Ladung

Als Unfallursache gab der unverletzte Fahrer gegenüber den Gautinger Polizisten einen Sekundenschlaf an. Ein unbeteiligter 49-jähriger Autofahrer aus Germering konnte den Unfallhergang von der Gegenfahrbahn beobachten und bestätigen, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer durch den Unfall gefährdet worden waren. Dieser glückliche Umstand war der Tatsache geschuldet, dass in dem Moment als der Lkw über die Gegenfahrbahn fuhr, niemand von Starnberg kommend in Richtung Waldkreuzung unterwegs war.

72-jähriger Fahrer hat keine gültige Lkw-Fahrerlaubnis

Im Zuge der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Lkw-Fahrerlaubnis des 72-Jährigen seit Dezember 2022 abgelaufen war, was eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis für ihn zur Folge hat. Zudem wird gegen ihn ein weiteres Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (kb)