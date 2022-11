Lkw-Fahrer kann in Krailling Unfall durch Bremsmanöver nicht verhindern

Ein Unfall ereignet sich am Dienstagmorgen in Krailling. Ein Autofahrer nimmt einem Lkw die Vorfahrt. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Krailling - Der Fahrer eines Kleinwagens übersieht beim Abbiegen auf der Staatsstraße in Krailling einen herannahenden Lkw. Ein Zusammenstoß lässt sich nicht verhindern.

Am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug mit Auflieger die Staatsstraße von Gilching kommend in Fahrtrichtung Starnberg. Zeitgleich wartete ein 59-jähriger Mann aus Krailling-Pentenried mit seinem Pkw in der Hauptstraße an der Einmündung Unterbrunn Nord zur Staatsstraße, um nach links in diese einzubiegen. Beim Einfahren übersah er den von rechts kommenden Lkw und nahm ihm die Vorfahrt. Die starke Bremsung und das Ausweichmanöver des Lkw-Fahrers konnten jedoch einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Großer Schaden an beiden Fahrzeugen und an der Leitplanke bei Krailling

Außerdem streifte aufgrund des Ausweichens die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand leicht. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt. Am Pkw wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Am Lkw entstanden mehrere Schäden an der Fahrzeugfront sowie auf der rechten Seite des Lkws. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Außerdem konnten Abriebspuren an der Leitplanke festgestellt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 36.000 Euro. (kb)