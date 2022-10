Lkw prallt in der Münchener Straße in Starnberg auf einen Pkw

Starnberg - Eine 29 Jahre alte Autofahrerin aus Andechs nimmt einem 51-jährigen Lkw-Fahrer in Starnberg die Vorfahrt. Es kracht.

Wie die Polizei Starnberg erklärt, gilt nicht überall das Reißverschlussverfahren, wo ein Fahrstreifen endet. Ist dieser Fahrstreifen ein so genannter „Einfädelungsstreifen“ (früher: Beschleunigungsspur), so muss derjenige, der auf die durchgehende Fahrbahn auffahren will warten.

Lkw-Fahrer fährt in Starnberg auf Fahrzeug der Frau aus Andechs auf

Die Autofahrerin in Starnberg hat dies am Dienstag gegen 17.30 Uhr nicht berücksichtigt, als sie von der Gautinger Straße kommend in die Münchener Straße einbiegen wollte. Gerade in diesem Moment fuhr auf der rechten Spur der Münchener Straße ein 51-jähriger aus dem Landkreis München. Der Mann konnte seinen Lkw nicht mehr bremsen und fuhr auf das Fahrzeug der Andechserin auf.

Verletzt wurde bei den Unfall niemand. Aufgrund des Vorfahrtsverstoßes kommt auf die Fahrerin ein Bußgeldbescheid in Höhe von 120 Euro zu. (kb)