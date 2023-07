„Lösch das!“: Präventionsaktion der Polizei in Gauting

In Gauting informiert die Polizei über Betrugsfälle mit Messenger-Apps. © Zacharie Scheurer/dpa

Gauting - Betrüger nutzen immer häufiger sogenannte Messenger-Apps, um Geld von arglosen Menschen zu erlangen, indem sie vorgeben, Familienangehörige zu sein. In Gauting gibt es nun eine Präventionsaktion der Polizei.

Das Handy des angeblichen Verwandten sei leider nicht mehr funktionsfähig beziehungsweise verloren gegangen. Die neue Telefonnummer sollen sie sich abspeichern und die alte löschen. Ebenso könne eine dringende Überweisung nicht durchgeführt werden. Deswegen sollen Sie, möglichst schnell, den Geldbetrag überweisen, was leider in vielen Fällen von den überrumpelten meist älteren Familienangehörigen prompt gemacht wird.

Um dieses Kriminalitäts-Phänomen bekannter zu machen und die Bevölkerung davor zu warnen, wurde vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord die Aktion „Lösch das!“ ins Leben gerufen.

Polizei Gauting warnt bei Aktion vor Messenger-Betrug

Die Polizeiinspektion Gauting wird sich daher am kommenden Mittwoch, 5. Juli, am präsidiumsweiten Aktionstag „Lösch das!“, bei dem vor dem sogenannten Messengerbetrug gewarnt wird mit einer Flyer-Verteilaktion beteiligen. Die entsprechenden Flyer werden am 5. Juli ab 14 Uhr vor dem Gautinger Einkaufszentrum KARL‘s und an den S-Bahn-Stationen an den Bahnhöfen in Gauting und in Gilching von jungen Beamten und Beamtinnen der Bereitschaftspolizei verteilt werden. (kb)