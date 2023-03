Ludwigstraße 5 in Starnberg am 20. und am 21. März gesperrt

Von: Alma Bucher

Teilen

Wegen einer privaten Baumaßnahme ist die Ludwigstraße an 2 Tagen gesperrt. © Marcus Brandt/dpa

Starnberg - In der Ludwigstraße auf Höhe der Hausnummer 5 (Abschnitt zwischen Maximilianstraße und Kaiser-Wilhelm-Straße) kommt es am 20. und am 21. März zu einer Vollsperrung. Grund dafür ist eine private Baumaßnahme. Die in diesem Bereich bereits bestehende Einbahnstraßenregelung wird für diesen Zeitraum durch eine Vollsperrung ersetzt.

Fußgänger können den Baustellenbereich jederzeit passieren. Die Anlieger des betroffenen Straßenbereichs werden vorab über die Einschränkungen informiert. Die Zufahrt zu den Grundstücken, insbesondere zur Tiefgarage, ist weiterhin möglich.