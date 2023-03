Luise Kinseher „setzt Segel“ und kommt nach Pöcking

Luise Kinseher gastiert am Donnerstag, 30. März, in Pöcking. © BrotZeit&Spiele

Pöcking - Am Donnerstag, 30. März, lädt Luise Kinseher zu ihrer neuen waghalsigen Kabarett-Expedition „Wände streichen, Segel setzen“ ins Beccult in Pöcking ein.

Die Möbel sind raus. Die Kinseher sitzt in ihrer leeren Wohnung und hat plötzlich unendlich Platz: sie könnte auf Socken den Gang hinunterrutschen, endlich ausladend zu Abba tanzen oder ein Bobby Car Rennen veranstalten, wenn da nicht das riesige Loch im Boden wäre. Seitdem waren eine Menge Spezialisten am Werk, richtige Handwerker lassen seit Jahren auf sich warten. Keiner kann es genau sagen: War das Loch schon immer da und es hat nur keiner bemerkt? Und lohnt sich in dieser abgerockten Wohnung eigentlich das Streichen der Wände noch? Bevor Luise Kinseher diese weitreichenden Fragen beantwortet, macht sie erstmal eine Flasche Schampus auf: Es gilt Abschied zu nehmen.

„Wände streichen und Segel setzen“ mit Luise Kinseher in Pöcking

Die Erde ist vollständig erforscht, vermessen und durchnummeriert, doch wir haben etwas übersehen: Uns selbst!“ Luise Kinseher setzt Segel und macht sich auf zu den Weiten der menschlichen Seele.

Für die Veranstaltung von BrotZeit&Spiele mit Luise Kinseher („Wände streichen Segel setzen“) am Donnerstag, 30. März, im Beccult, Weilheimer Straße 33, in Pöcking gibt es Karten unter www.kartenengl.de. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Alle Infos, auch über weitere Vorstellungen und die Spielorte: www.brotzeitundspiele.de. (kb)