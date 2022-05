Männliche Leiche geborgen in der Herrschinger Bucht

Ein Polizeihubschrauber war bei der Suche nach einer vermissten Person bei Herrsching am Ammersee im Einsatz. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Herrsching - Nach dem Bootsunfall am Sonntag in der Herrschinger Bucht am Ammersee wird eine männliche Leiche geborgen.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, wurde seit einem Bootsunfall am vergangenen Sonntag ein 59-jähriger Mann vermisst. Gestern Abend konnte er tot geborgen werden.

Leichnam wird mit Roboter geborgen

Unmittelbar nach Beginn des Rettungseinsatzes waren umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem in Moldawien lebenden Rumänen eingeleitet worden. Sie verliefen zunächst ergebnislos. Nach einer erneuten Absuche des Gebietes mit Spürhunden sowie einem Sonargerät konnte am frühen Mittwochabend ein lebloser Körper in neun Metern Wassertiefe im Bereich der Herrschinger Bucht lokalisiert werden. Unterstützt von einem privaten Spezialunternehmen gelang es der Besatzung des Dießener Polizeibootes WSP 7, den Leichnam mithilfe eines Roboters zu bergen und an Land zu bringen. Dort wurden die Beamten von Kräften der Wasserwacht bei den weiteren Bergungsmaßnahmen unterstützt.

Ein 27-jähriger Mann wird gerettet

„Bei der aufgefundene Person handelt es sich zweifelsfrei um den seit Sonntag vermissten Tretbootfahrer“, so die Polizei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck konzentrieren sich neben der Rekonstruktion des Unfallgeschehens nun auch auf die konkrete Todesursache des 59-Jährigen.

Wasserwacht, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sucht vermisste Person

Am Sonntag, gegen 16.50 Uhr, waren die Rettungskräfte über ein treibendes Tretboot im Bereich der Herrschinger Bucht informiert worden, auf dem sich eine offenbar bewusstlose Person befände. Tatsächlich konnte das Boot schnell lokalisiert und ein durchnässter Mann, ein 27-jähriger Rumäne, gerettet werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass zum Unfallzeitpunkt eine zweite Person an Bord gewesen war, nach der intensive Suchmaßnahmen eingeleitet wurden. Trotz aller Bemühungen durch den Einsatz mehrerer Einheiten der Wasserwacht, des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und eines Polizeihubschraubers musste die Suche nach dem 59-jährigen Mann aus Moldawien am Abend vorübergehend eingestellt werden.

Am Montag in den Morgenstunden wurde der Einsatz wieder aufgenommen, auch ein Polizeiboot war in die Suchmaßnahmen eingebunden. (kb)