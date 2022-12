Manchmal muss der Nikolaus in Herrsching auch selbst ein Gedicht vortragen

Der Nikolausdienst der Kolpingsfamilie beschert Familien in Herrsching unvergessliche Abende. © Kolpingsfamilie Herrsching

Herrsching - Herrsching – Am Montag und Dienstag leuchten Kinderaugen wieder, wenn der Nikolaus in stattlichem Gewand, mit seinem Gefolge und mit einem Säckchen voller Gaben die Familien besucht. In Herrsching schickt seit über 40 Jahren die Kolpingsfamilie den Nikolaus aus und sorgt damit für aufregende Stunden in den Wohnzimmern der Gemeinde. Werner Pöllmann ist Nikolaus-Beauftragter des Vereins und selbst häufig in die Rolle des Heiligen geschlüpft. Er erzählt, was er schon alles erlebt hat.

In den vergangenen Wochen und Tagen läutet das Telefon häufig Werner Pöllmann. Routiniert spricht er mit den Eltern, fragt bei den Gesprächen nach den Adressen, der Anzahl der Personen, die mit Präsenten bedacht werden und nach einem Zeitfenster, in dem der Nikolausbesuch gut ins Abendprogramm der Familie passt, so dass die Kinder noch nicht zu müde sind und das Essen nicht kalt wird.



Dass sich an der Gestaltung der Nikolausabende im Laufe der Jahre Vieles zum Positiven verändert hat, freut den Nikolaus-Beauftragten. „Wir sind nicht dazu da zu drohen“, sagt er, was heute von den Eltern auch kaum mehr vom Nikolaus gefordert werde. „Es macht viel mehr Spaß, die Kinder zu loben“, ihnen zu sagen, wie lieb sie mit ihren Geschwistern um gehen und wie sehr sie ihre Eltern unterstützen, sagt Pöllmann, und dabei den Glanz in in ihren Augen zu sehen.



Werner Pöllmann ist Nikolaus-Beauftragter der Kolpingsfamilie Herrsching

Die Zeiten, in denen Kinder Angst vor der Nikolausgestalt hatten, seien meist vorbei. Manchmal öffnen sie ihm bereits voller Freude die Tür, aber manchmal sind sie auch etwas verunsichert durch das Erscheinungsbild des Nikolaus und müssen sich überwinden, das Geschenksäckchen aus seiner Hand anzunehmen, bevor sie sich zurück in die schützenden Arme der Mutter begeben. Aber es gibt auch die Ausnahmen, in denen der Nikolaus Spontaneität zeigen muss. Wenn der selbstbewusste Junge etwa heftig mit dem Kopf nickt, als seine guten Taten vorgelesen werden, im Gegenzug aber alles leugnet, wenn seine weniger schönen Seiten zur Sprache kommen. Oder wenn der Nikolaus unverblümt mit „Grüß Dich, Papa!“ begrüßt wird und das Kind keinen Zweifel daran lässt, dass die Tarnung aufgeflogen ist. Ins Stocken kommt der Nikolaus gelegentlich auch, wenn die Botschaft der Eltern an die Kinder in Reimform verfasst ist und nicht das Kind, sondern er selbst ein Gedicht vortragen muss.

Wenn der Zeitplan in Schieflage kommt, schlüpft Pöllmann ins Messgewand und setzt die Mitra auf

Doch alles kein Beinbruch – Pöllmann kann sich an keinen Einsatz erinnern, an dem ein Nikolaus seinen Einsatz vermasselt hat oder nicht gekommen ist. Wenn der Nikolaus dieses Jahr am 5. und 6. Dezember mit Knecht Ruprecht und einem Fahrer im 20-Minuten-Takt von Haustür zu Haustür unterwegs ist, kann es schon mal zu Verzögerungen kommen. Fahrzeuge sind zwar in den vergangenen Jahren nicht im Schnee stecken geblieben, aber gelegentlich findet der Nikolaus-Kurier die richtige Adresse nicht auf Anhieb. Wird die Zeit eng, schlüpft Pöllmann in ein Messgewand, zieht sich Bart, Mitra und Handschuhe über, um Ausgleich zu schaffen im engen Terminkalender der Nikolaus-Teams und sehr zur Freude der Familien, die auch in diesem Jahr nicht auf den Nikolaus verzichten müssen.

In Spitzenzeiten führen die Teams über 30 Hausbesuche durch. Oft schließen sich Familien zusammen und buchen Gruppen-Besuche. Auch beim Christkindlmarkt am in Herrsching am dritten Adventswochenende kommt der Kolping-Nikolaus.