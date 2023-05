Mann aus Starnberg verletzt sich bei Sturz aus zwei Metern Höhe schwer

Teilen

Die Polizei wird nachts zu einem Unfall in Starnberg gerufen. Ein 48-jähriger Mann stürzt aus zwei Metern Höhe ab. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Feldafing - Hilferufe wecken eine 60-jährige Frau aus Feldafing. Sie holt Hilfe für einen 48-jährigen Mann, der aus zwei Metern Höhe abstürzte.

Wie die Polizei erklärt, fanden die zur Unfallstelle gerufenen Beamten am Montag, 29. Mai, gegen ein Uhr einen verletzten Starnberger am Boden einer Hofeinfahrt liegend. Auf Nachfrage gab er an, dass er seine Frau beim Fremdgehen mit einem Freund erwischt habe, daraufhin sei er weggelaufen und habe den nahen Abgrund übersehen.

Mann aus Starnberg will seine Frau beim Fremdgegen erwischt haben

Er stürzte auf seine Hüfte und zog sich nach erster Einschätzung der Rettungskräfte vor Ort eine schwerere Verletzung zu. Er wurde ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund der eher kuriosen Erklärung wurden noch weitere Ermittlungen geführt. Hinweise auf Straftaten ergaben sich dabei nicht. (kb)