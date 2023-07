Mann will Unkraut entfernen und steckt Hecke in Brand

Die Feuerwehr kommt zur Hilfe und kontrolliert die brennende Hecke in Starnberg-Wangen.

Feuerwehr im Einsatz

Starnberg - Nicht nur das Unkraut gerät in Brand, als ein Mann aus Starnberg seinen Garten auf Vordermann bringen will.

Er wollte am Freitag, 18.10 Uhr, Unkraut in seinem Garten im Stadtteil Wangen verbrennen, dabei hat ein Hausbesitzer aus Versehen die Hecke in Brand gesetzt, berichtet die Polizei.

Feuerwehr Starnberg kann Brand löschen

Er benutzte einen Flammstab, der mit einer Druckgasflasche betrieben wurde. Glücklicherweise konnte der Verursacher den Brand noch rechtzeitig löschen, sodass ein Übergreifen auf das Einfamilienhaus verhindert werden konnte. Die zwischenzeitlich verständigte Freiwillige Feuerwehr hat die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Nachdem die Flamme unweit der Fassade eingesetzt wurde, wird dem Landratsamt eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige vorgelegt. (kb)